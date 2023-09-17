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Прикордонники змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату
До місця збору ухилянтів довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок у лісосмугах по декілька діб
фото: Державна прикордонна служба України

18 чоловіків вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу

Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали вісімнадцять громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

З’ясувалося, що жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити та вказували маршрути руху. За це «мандрівники» мали заплатити до 5000 $ США з кожного.

Прикордонники змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату фото 1

До місця збору ухилянтів довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок у лісосмугах по декілька діб.

На відео, яке оприлюднили прикордонники, до порушників звернувся священник. Він намагався переконати чоловіків, що вони потрібні в Україні.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», а самих громадян направлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому.

Раніше журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».

Зазначимо, після регулярних скандалів через зловживання системою «Шлях» для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства, напрацьовані з урахуванням думок обласних військових адміністрацій.

Наразі військові адміністрації та Мінінфраструктури не мають доступу до бази прикордонників і, відповідно, не знають про тих, хто виїхав і не повернувся. Єдина публічна інформація з цього питання – це інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, у якій вказано, що станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку.

До слова, зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, влада України робила чимало заяв про намір примусово повернути із-за кордону військовозобов'язаних ухилянтів, проте екстрадиція до нашої країни не матиме масового характеру.

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Теги: прикордонники інтернет кордон священник відео Білгород

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