Прикордонники змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату

До місця збору ухилянтів довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок у лісосмугах по декілька діб

18 чоловіків вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу

Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили та затримали вісімнадцять громадян України, які мали намір незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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З’ясувалося, що жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організаторами, які повідомляли, що їм необхідно робити та вказували маршрути руху. За це «мандрівники» мали заплатити до 5000 $ США з кожного.

До місця збору ухилянтів довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок у лісосмугах по декілька діб.

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На відео, яке оприлюднили прикордонники, до порушників звернувся священник. Він намагався переконати чоловіків, що вони потрібні в Україні.

Стосовно осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», а самих громадян направлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк пообіцяв, що громадяни України, які ховаються від війни за кордоном, зіткнуться з «юридичними проблемами» після повернення додому.

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Раніше журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».

Зазначимо, після регулярних скандалів через зловживання системою «Шлях» для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства, напрацьовані з урахуванням думок обласних військових адміністрацій.

Наразі військові адміністрації та Мінінфраструктури не мають доступу до бази прикордонників і, відповідно, не знають про тих, хто виїхав і не повернувся. Єдина публічна інформація з цього питання – це інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, у якій вказано, що станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку.

До слова, зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, влада України робила чимало заяв про намір примусово повернути із-за кордону військовозобов'язаних ухилянтів, проте екстрадиція до нашої країни не матиме масового характеру.