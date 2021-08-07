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    Hermes по-українськи. На Київщині ділки організували цех із підробки світових брендів (фото, відео)

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    Зломисники мали&nbsp;інструкції із пошиття контрафакту - Hermes по-українськи. На Київщині ділки організували цех із підробки світових брендів (фото, відео)
    Зломисники мали інструкції із пошиття контрафакту
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Зловмисники мали брендові маркування та пакування, тож запідозрити підробку було украй важко

    Злочинна група з 5 осіб організувала цех, де відшивали одяг, взуття та аксесуари брендів Hermes, Stefano Ricci, Zilli та інших модних марок. Збували ж шкіряні товари за цінами оригіналів на території столиці та області, а також онлайн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

    «Туфлі за 500$, ремені за 300$ і 16 шкур крокодила. Українські шанувальники елітних світових брендів були переконані, що купують італійський та французький люкс, насправді ж вдягали контрафакт з підпільних вітчизняних ательє», – ідеться у повідомленні.

    Під час обшуків у зловмисників вилучили взуття, сумки, кепки, ремені, а також гарнітуру з підробленим маркуванням іноземних брендів, майстер-форми для створення логотипів, інструкції із пошиття контрафакту і навіть брендове пакування.

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    Hermes по-українськи. На Київщині ділки організували цех із підробки світових брендів (фото, відео)
    Hermes по-українськи. На Київщині ділки організували цех із підробки світових брендів (фото, відео)
    Hermes по-українськи. На Київщині ділки організували цех із підробки світових брендів (фото, відео)
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    «Словом, шахраї подбали, аби у покупців не виникало жодних сумнівів щодо автентичності виробів», – повідомляє Андрій Нєбитов.

    Наразі підпільне «лакшері»-виробництво ліквідовано, а його організатори нестимуть відповідальність.

    Раніше співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України під час обшуків складських та офісних приміщень одного з суб'єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів, вилучили велику партію контрафактних сигарет.

    Також співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в межах кримінального провадження викрили службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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    Теги: тютюнові вироби Facebook час
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    Hermes по-українськи. На Київщині ділки організували цех із підробки світових брендів (фото, відео)