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    Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку ЮНЕСКО – екснардеп

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    Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини&nbsp; - Києво-Печерську лавру можуть виключити зі списку ЮНЕСКО – екснардеп
    Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів Всесвітньої спадщини 
    Фото з відкритих джерел

    На території Лаври незаконно зведено будинок

    ЮНЕСКО може виключити зі списку об'єктів Всесвітньої спадщини комплекс Києво-Печерської лаври у зв'язку з незаконним будівництвом на її території будинку.

    Про це повідомив народний депутат VIIІ скликання Борислав Береза, підкресливши, що власником скандального будинку є бізнесмен і лідер партії «5.10» Геннадій Балашов.

    «На Youtube було видалено одне з відео програми «Під особистий контроль» за скаргою Геннадія Балашова. Геннадій був згаданий в розслідуванні як власник будівництва, яке, на думку археологів і експертів, загрожує статусу охоронної зони ЮНЕСКО (Лавра - Софія Київська)», – зазначив Береза.

    При цьому він зауважив, що це перший випадок видалення відео за весь час існування його Youtube-проєкту.

    «Ми працюємо над відновленням відео. У гіршому варіанті ми його перезаллємо. А ще можу сказати, що, побачивши реакцію «героїв» нашого розслідування, я вирішив найближчим часом зробити ще одну програму на цю тему. А може і не одну. Треба показати все і всіх. Детально», – пообіцяв Береза.

    За інформацією видання «Типовий Київ», в розслідуванні Берези мова також йшла про те, що у зв'язку зі скандальним будівництвом проти Балашова ще в 2016 році було порушено кримінальне провадження, а саме будівництво супроводжувалося шахрайською схемою, в результаті якої постраждали його інвестори.

    Джерело: Дело

    Теги: Київ будівництво ЮНЕСКО розслідування Геннадій Балашов Борислав Береза Києво-Печерська лавра
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