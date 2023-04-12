Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Енергетики ДТЕК повернули світла в оселі 19 тисяч родин Донеччини

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК повернули світла в оселі 19 тисяч родин Донеччини

Без електропостачання залишаються 109 населених пунктів

Упродовж доби енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для 19 тисяч родин на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

За 11 квітня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання жителям 25 населених пунктів Донецької області. Знову мають доступ до електрики 19 415 родин.

«Обстріли Донеччини тривають. Тривають ракетні та авіаудари. Продовжується руйнування енергосистеми регіону. Через постійні ушкодження мереж та без електропостачання поки що залишаються 109 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – повідомляють в компанії. 

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики повернули світло в майже 41 тисяч осель жителів Донецької області.

У Донецькій області щоденно продовжуються руйнування енергетичної інфраструктури. Щоденно енергетикам доводиться відновлювати мережі в умовах обстрілів.

Теги: ДТЕК енергетика Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по Кураховому з «Ураганів»
Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є поранені (фото)
10 квiтня, 12:47
Мар’їнка стала ще однією «гарячою точкою» на фронті
РФ перетворила ще одне українське місто на «гарячу точку» – британська розвідка
10 квiтня, 10:16
Генеральний директор Регіональної газової компанії Олексій Тютюнник
Газовики мають план відновлення мереж на територіях, що будуть звільнені в ході контрнаступу, – гендиректор РГК
6 квiтня, 12:57
Росіяни жорстоко ставляться на фронті навіть до своїх військових
Глава Донецької ОВА розказав, як «вагнерівці» використовують тіла щойно загиблих
6 квiтня, 09:40
Одеська область під час відключень отримувала майже 20% електроенергії від місцевих вітростанцій – Міненерго
Одеська область під час відключень отримувала майже 20% електроенергії від місцевих вітростанцій – Міненерго
3 квiтня, 14:28
Голова Нацполіції Донецької області розповів, як вони борються зі злочинністю в прифронтових містах
Голова донецької Нацполіції назвав «найпопулярніші» злочини у фронтовій області
29 березня, 11:27
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
28 березня, 11:08
Росіяни вдарили по центру Краматорська: є загиблі, зруйновані багатоповерхівки (фото, відео)
Росіяни вдарили по центру Краматорська: є загиблі, зруйновані багатоповерхівки (фото, відео)
14 березня, 10:20
Газорегуляторний пункт на Північній Салтівці внаслідок обстрілу було повністю зруйновано. Фото: glavcom.ua
На передній лінії газової оборони. Репортаж з Харкова енергетика
14 березня, 08:05

Події в Україні

Енергетики ДТЕК повернули світла в оселі 19 тисяч родин Донеччини
Енергетики ДТЕК повернули світла в оселі 19 тисяч родин Донеччини
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
Реформа «Укроборонпрому» відкладена: як уряд гальмує процес
Реформа «Укроборонпрому» відкладена: як уряд гальмує процес
Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України
СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України
Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву
Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Росія випустила ракету по Казахстану
18K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
11K
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
11K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
9588
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
8798
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57
На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту