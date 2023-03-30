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Енергоатом запустить повітряну ЛЕП між Україною та Польщею

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Енергоатом запустить повітряну ЛЕП між Україною та Польщею
Енергоатом невдовзі запустить повітряну ЛЕП, яка з'єднає українську та європейську енергосистеми
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лінія передач може розпочати роботу вже у квітні

Енергоатом готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба компанії «Енергоатом».

Як розповіли в Енергоатомі, ця ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.

Працівники вже змонтували частину необхідного обладнання для запуску. Окрім цього спеціалісти проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Лінію можна буде вводити в експлуатацію після того, як «Укренерго» виконає свою частину зобов'язань. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.

«У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки», – заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Нагадаємо, що Україна нарощує виробництво ядерного палива, аби витіснити РФ з європейського ринку. 

Раніше Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС. ЗСУ не створюватимуть загрози пошкодження ядерного матеріалу чи радіаційного вибуху.

Теги: Енергоатом Укренерго Польща Україна

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