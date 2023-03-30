Енергоатом запустить повітряну ЛЕП між Україною та Польщею

Лінія передач може розпочати роботу вже у квітні

Енергоатом готує запуск повітряної лінії, яка через Польщу допоможе з'єднатися українській та європейській енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба компанії «Енергоатом».

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Як розповіли в Енергоатомі, ця ЛЕП працювала ще за СРСР, однак була виведена з експлуатації та з 1991 року.

Працівники вже змонтували частину необхідного обладнання для запуску. Окрім цього спеціалісти проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Лінію можна буде вводити в експлуатацію після того, як «Укренерго» виконає свою частину зобов'язань. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити у квітні.

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«У перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки», – заявив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Нагадаємо, що Україна нарощує виробництво ядерного палива, аби витіснити РФ з європейського ринку.

Раніше Енергоатом назвав найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС. ЗСУ не створюватимуть загрози пошкодження ядерного матеріалу чи радіаційного вибуху.