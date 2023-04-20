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Українська компанія в Польщі оголосила про вихід на європейський ринок інжинірингових послуг

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Українська компанія в Польщі оголосила про вихід на європейський ринок інжинірингових послуг
Українські фахівці готові проектувати та будувати мережі, а також підключатимуть споживачів
фото: РГК

Регіональна газова компанія представила на виставці Expo-Gas сучасне газорегулювальне обладання

Регіональна газова компанія на міжнародній газовій виставці Expo-Gas, яка проходить у польському місті Кельце, заявила про вихід на ринок інжинірингових послуг Польщі. Польща зараз газифікує свою економіку. РГК готова допомогти інжиніринговими послугами, газрегулювальним обладнанням і лічильниками власного виробництва. 

Регіональна газова компанія представила на виставці Expo-Gas сучасне газорегулювальне обладання, лічильники газу для промислових і побутових споживачів, в тому числі smart-лічильники. 

Вперше на виставці буде представлено мобільну лабораторію виробництва Heath Сonsultants Inc. В системі Discover AMLD використовується технологія абсорбційної спектроскопії за допомогою діодного лазера. Вона здатна виявляти витоки газу з меншою кількістю помилок порівняно з іншими технологіями. РГК є офіційним дистриб’ютором продукції компанії Heath Consultants на території Польщі, Молдови, Румунії, Угорщини та Словаччини.  

Українська компанія в Польщі оголосила про вихід на європейський ринок інжинірингових послуг фото 1

На стенді РГК працює Ерік Сікс, менеджер з глобального розвитку бізнесу Heath Сonsultants Inc. Він приїхав до Польщі спеціально, щоб презентувати мобільну лабораторію з обладнанням американської компанії.

Компанія готова запропонувати польським замовникам інжинірингові послуги і решення «під ключ». Для цього газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, атестовують для роботи на європейських ринках своїх працівників.  Українські фахівці готові проектувати та будувати мережі, а також підключатимуть споживачів. 

Також РГК розглядає експорт до ЄС газового обладнання українського виробництва – зокрема, ШГРП та лічильників, які вже сертифіковані за стандартами ISO. Їхня сертифікація у низці європейських країн на відповідність місцевим вимогам вже близька до завершення.  

«Польща реалізує одну з наймасштабніших інвестиційних програм в газову інфраструктуру в Європі. Вона дасть Польщі можливості прискорити економічне зростання, створити нові підприємства і робочі місця, стати гравцем на тих експортних ринках, на яких раніше не могла конкурувати. Вирішальним у цьому проекті є оперативність і ощадливе використання інвестиційних ресурсів. Ми готові поділитись своїм досвідом, отриманим, у тому числі, за рік війни. В рекордні строки ми відновлюємо інфраструктуру, незважаючи на нестачу персоналу, розірвані логістичні ланцюги та обмеженість фінансових ресурсів», – сказав генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.  

Зараз енергетика Польщі дуже залежна від викопних видів палива, а частка вугілля в енергоміксі країни перевищує 40%. Природний газ є набагато екологічнішим видом палива, а постійна доступність через трубопроводи робить його надійним, економічно вигідним та зручним видом палива.   

На трьох сучасних заводах RGC Production в 2022 році було виготовлено 1222 ШГРП і 266 вузлів обліку газу, а в метрологічних центрах RGC Metering виготовлено близько 100 тисяч лічильників. 

Теги: РГК послуги ринок вугілля експорт Польща енергетика

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