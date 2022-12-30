«Ворог був за плечима». Епіфаній підбив підсумок 2022 року

Епіфаній зазначив, що, як ніколи, українці єдині у своєму бажанні: перемоги і миру

Митрополит: «Наш самозваний «брат» гірший за відкритого ворога, бо гострив ножа на наше горло під слова про «братерство» та «дружбу народів»

2022 став для українського народу роком прозріння, розуміння та кардинальних змін. За цей рік українці краще навчилися відділяти головне від другорядного, істинне від хибного, правду від брехні. Про це заявив митрополит Київський і всієї України Епіфаній у зверненні за підсумками року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За цей рік ми дуже змінилися завдяки промислу Божому, який всякому добру допомагає, а зло зупиняє та обертає до добрих наслідків. Наш народ проходить найважчі випробування війною. Ми не бажали цієї війни, нам підступно і жорстоко нав’язав її ворог, який вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть і насилля. Але ми не зламалися і не здалися, як на те сподівався агресор. Ми – вистояли, а тому вже морально перемогли», – сказав Епіфаній.

Митрополит зазначив, що всі українці суттєво подорослішали – психологічно, духовно, ментально. Навіть малі діти на рівні з дорослими допомагають наблизити перемогу, віддаючи власні заощадження чи збираючи гроші для ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За цей рік ми стали єдиними: одностайними щодо нашого руху подалі від Москви, щодо рідної мови, Церкви, історії, традицій. Ми ще більше полюбили своє, рідне – бо під загрозою втрати ми зрозуміли, наскільки цінним воно є для нас. І ми всі разом стали на його захист – усією нашою великою українською, такою різною, але – родиною», – додав митрополит.

Крім того, люди чітко побачили, хто є нам справжнім другом, а хто був вовком в овечій шкурі. Нинішні зміни для українців стали вкрай страждальними, але вони необхідні.

«Зрозуміли навіть ті, хто не бачив цього за вісім років війни і три століття поневолення, що наш самозваний «брат» гірший за відкритого ворога, бо гострив ножа на наше горло під слова про «братерство» та «дружбу народів». І коли нам розповідали про небезпеку «за горами», то виявилося, що справжній великий ворог був у нас «за плечима», – продовжив предстоятель Православної церкви України.

Епіфаній підсумував, що зараз Україна стоїть на порозі нової віхи в історії буття нашого народу. І, як ніколи, українці єдині у своєму бажанні: перемоги і миру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вірю: це бажання неодмінно справдиться, бо ми – на боці світла і правди, з нами Бог. Нам, українцям, освічує шлях любов, а їх, ворогів, засліплює ненависть. Тож перемога буде за нами – тими, хто ясно бачить свій шлях, любить і воює на стороні добра. З Божою допомогою, впевнено увійдемо в новий рік переможцями! Закликаю на весь український народ Господнє благословення», – додав він.

До слова, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Крім того, обшуки проводились на інших єпархіях Московської церкви. На території єпархій виявлено російські паспорти, прокремлівську літературу, «документи» окупаційних адміністрацій і прапори терористичних організацій «Л/ДНР».