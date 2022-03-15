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    Події в Україні

    Евакуація 16 березня: звідки будуть «зелені коридори»

    Завтра буде тривати робота гуманітарного коридору для Маріуполя - Евакуація 16 березня: звідки будуть «зелені коридори»
    Завтра буде тривати робота гуманітарного коридору для Маріуполя
    фото: Дмитро Живицький

    За добу евакуювали більше 28 тис. людей – Верещук

    Евакуація з Маріуполя та міста Ізюм відбуватиметься упродовж середи, 16 березня. Але через комендантську годину евакуації з Київської області не буде. Про це під час щоденного брифінгу розповіла перша віцепрем'єрка українського уряду Ірина Верещук.

    За словами урядовиці, гуманітарний конвой для Маріуполя росіяни 15 березня продовжували блокувати.

    У середу, 16 березня, влада планує продовжити роботу гуманітарного коридору для мирного населення Маріуполя у Донецькій області. Також повинні б розпочати евакуацію з міста Ізюм Харківської області.

    «У зв'язку з введенням цілодобового комендантського часу евакуація у Київській області завтра, на жаль, проводитися не буде», – водночас повідомила Верещук.

    Як відомо, у столиці України запровадили комендантський час з 20 години 15 березня до 7 ранку 17 березня.

    За словами Ірини Верещук, в Україні за добу вдалося врятувати 28 тис. 893 людини із заблокованих міст.

    Із Маріуполя врятувалось приблизно 20 тис. людей.

    Зазначимо, що з Сумської області евакуйовано 8533 людини. З міста Суми – 6950, Тростянець – 140, з міста Лебедин – 113, Шостка – 166, Конотоп – 1804 людини.

    Також із Харківської області евакуйовано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату. Раніше повідомлялося, що евакуація з цього закладу стартувала.

    До слова, «Укрзалізниця» змінила розклад поїздів через комендантську годину у Києві.

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    Теги: Суми міст робота влада населення Ірина Верещук евакуація
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    Евакуація 16 березня: звідки будуть «зелені коридори»