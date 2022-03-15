З Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок, ще дві стоять на виїзді

Люди прямують за маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Запоріжжя

З Маріуполя 15 березня вже евакуювалися 2 тисячі легкових машин, ще 2 тисячі стоять на виїзді із міста. Деякі з біженців уже дісталися Запоріжжя.

«Люди прямують маршрутом Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак-Васильівка – Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Там також поділилися адресою Центру допомоги біженцям: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку). Контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

Для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, потрібно знайти безпечне місце та переночувати у Бердянську чи Токмаку.

Деякі евакуйовані люди з міст Маріуполь Донецької області та Оріхів Запорізької області 15 березня вже дісталися Запоріжжя, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

«У Запоріжжі зустріли біженців з Маріуполя та Оріхова. Незважаючи на всі перепони, евакуйовані люди з Маріуполя та Оріхова сьогодні дісталися Запоріжжя. Всі вони в безпеці! – йдеться у повідомленні.

Наразі з евакуйованими працюють фахівці. Надається вся необхідна допомога, у тому числі медична та психологічна. Людей забезпечать їжею, нададуть житло.

Нагадаємо, що станом на вечір понеділка автобуси для евакуації людей та вантажівки з гуманітарним вантажем, за словами Тимошенка, стояли у 60 км від Маріуполя, але окупанти їх не пропускали.

Варто зазначити, знаменита Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розповіла своїм підписниками про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі.