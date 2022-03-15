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    На Харківщині почалася евакуація 300 підопічних та працівників психоневрологічного інтернату

    Підопічні спеціальної установи&nbsp;&ndash; це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю - На Харківщині почалася евакуація 300 підопічних та працівників психоневрологічного інтернату
    Підопічні спеціальної установи – це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю

    Кілька днів тому російський ворог практично знищив приміщення інтернату

    Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що близько 300 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного інтернату розміщено в автобуси для евакуації.

    За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова вони вже прямують до безпечних місць за маршрутом «зеленого коридору».

    «Кілька днів тому російський ворог практично знищив приміщення інтернату. Там немає світла, тепла, води, зв‘язку. Підопічні спеціальної установи – це люди похилого віку, які потребують особливого догляду, люди з інвалідністю», – сказав Синєгубов.

    Нагадаємо, згідно з інформацією Харківської міської ради, у місті зруйновано близько 600 житлових будинків внаслідок ракетних та авіаударів росармії. Ці будинки не підлягають відновленню, тому люди фактично втратили житло.

    Також у Харкові ворог розбомбив 50 шкіл, низку медустанов, у тому числі пологові будинки.

    Теги: війна Харківщина Кирило Тимошенко евакуація #stoprussia
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    На Харківщині почалася евакуація 300 підопічних та працівників психоневрологічного інтернату