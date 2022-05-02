Евакуаційна колона з Маріуполя затримується

Люди мають доїхати до Запоріжжя, але із затримкою

Колона автобусів, які везуть до Запоріжжя евакуйованих із Маріуполя, затримується, повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

«Затримка руху колони з Маріуполя. Про час евакуації з міста Токмак та міста Василівка попередимо за дві години», – йдеться у дописі.

Про причини затримки не сказано.

Як відомо, сьогодні продовжилася евакуація з Маріуполя.

Нагадаємо, 1 травня з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні. Зеленський розповів подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

Стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Також повідомлялося, що росіяни вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на вантажівках для «гуманітарної допомоги».

Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.