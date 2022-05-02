Маріуполь до і після війни. «Шахтар» оприлюднив зворушливе відео про «Азовсталь»
Маріупольський завод «Азовсталь» став символом опору та боротьби за життя
Донецький футбольний клуб «Шахтар» закликав світ врятувати людей у Маріуполі, який уже понад два місяці бомблять російські війська.
В своєму офіційному акаунті в Instagram клуб оприлюднив зворушливе відео з мирного Маріуполя та після приходу туди російських військ.
Клуб підкреслив, що російські війська постійно бомблять «Азовсталь», незважаючи на те, що у підвалах тисячі людей.
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«Діти на «Азовсталі» вже понад два місяці не бачили сонця. У них закінчується їжа, у них обмаль води, їх намагаються вбити, але «Азовсталь» не здається! «Азовсталь» – це символ опору та боротьби за життя! А життя має перемогти!», – йдеться у повідомленні клубу.
Раніше повідомлялося, що росіяни вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на вантажівках для «гуманітарної допомоги».
Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.