Маріуполь до і після війни. «Шахтар» оприлюднив зворушливе відео про «Азовсталь»

Російські війська постійно бомблять «Азовсталь», незважаючи на те, що у підвалах тисячі людей

Маріупольський завод «Азовсталь» став символом опору та боротьби за життя

Донецький футбольний клуб «Шахтар» закликав світ врятувати людей у Маріуполі, який уже понад два місяці бомблять російські війська.

В своєму офіційному акаунті в Instagram клуб оприлюднив зворушливе відео з мирного Маріуполя та після приходу туди російських військ.

Клуб підкреслив, що російські війська постійно бомблять «Азовсталь», незважаючи на те, що у підвалах тисячі людей.

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«Діти на «Азовсталі» вже понад два місяці не бачили сонця. У них закінчується їжа, у них обмаль води, їх намагаються вбити, але «Азовсталь» не здається! «Азовсталь» – це символ опору та боротьби за життя! А життя має перемогти!», – йдеться у повідомленні клубу.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на вантажівках для «гуманітарної допомоги».

Напередодні рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.