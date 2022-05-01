Рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних

По заводу гатять з усіх видів зброї

Два дні без обстрілів було у захисників Маріуполя

Сьогодні, 1 травня, з заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося вивести мирних жителів. Загалом операція з порятунку цивільних тривала майже три дні.

В останні дні, коли проводилась операція виведення мирних людей з заводу, був оголошений режим припинення вогню. Але тепер росіяни знову обстрілюють завод. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів полковник Денис Шлега.

Росіяни не обстрілювали «Азовсталь» два дні, але усе змінилось, коли останній цивільний покинув територію заводу.

«Два дні пройшли спокійно, але тільки остання цивільна особа покинула завод, розпочалися знову обстріли заводу з усіх видів зброї», – розповів Денис Шлега.

Він додав, що росіяни почали обстрілювати «Азовсталь» менш ніж за годину після того, як люди вийшли з заводу.

Тим часом в бункерах заводу ще перебувають люди.

Сьогодні Зеленський розповів перші подробиці щодо евакуації цивільних із «Азовсталі».

Нагадаємо, 1 травня у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.

Задля безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня. Від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Також стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вивезти вдалося першу групу із приблизно ста чоловік.