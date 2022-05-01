Розбомблена «Азовсталь»: з’явилися фото з космосу

Руйнування на заводі зафіксували знімки з супутника від Maxar Technologies

Супутникові знімки заводу в Маріуполі, зруйнованого військами РФ

Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. Про це йдеться у Twitter акаунт журналіста New York Times Крістіана Тріберта.

На оприлюднених кадрах видно, що приміщення і конструкції сталеливарного заводу перетворилися в результаті ворожих атак практично на руїни. На дахах зяють дірки – сліди влучань снарядів. Багато будівель і комплексів практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.

«На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні трохи більший план, а на третьому зображенні найближчий вид на частину ділянки», – пояснює журналіст фото.

Нагадаємо, днями рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео).

До слова, 30 квітня з бомбосховищ «Азовсталі» військовим вдалося врятувати людей – замкомандира «Азова».

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