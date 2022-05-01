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    Події в Україні

    Розбомблена «Азовсталь»: з’явилися фото з космосу

    Руйнування на заводі зафіксували знімки з супутника від Maxar Technologies<br /><br /> - Розбомблена «Азовсталь»: з’явилися фото з космосу
    Руйнування на заводі зафіксували знімки з супутника від Maxar Technologies

    фото: twitter.com/trbrtc

    Супутникові знімки заводу в Маріуполі, зруйнованого військами РФ

    Завод «Азовсталь», який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies. Про це йдеться у Twitter акаунт журналіста New York Times Крістіана Тріберта.

    На оприлюднених кадрах видно, що приміщення і конструкції сталеливарного заводу перетворилися в результаті ворожих атак практично на руїни. На дахах зяють дірки – сліди влучань снарядів. Багато будівель і комплексів практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.

    «На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні трохи більший план, а на третьому зображенні найближчий вид на частину ділянки», – пояснює журналіст фото.

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    Руйнування на заводі зафіксували знімки з супутника від Maxar Technologies. фото: twitter.com/trbrtc
    Руйнування на заводі зафіксували знімки з супутника від Maxar Technologies. фото: twitter.com/trbrtc
    Руйнування на заводі зафіксували знімки з супутника від Maxar Technologies. фото: twitter.com/trbrtc

    Нагадаємо, днями рашисти скинули потужні бомби на «Азовсталь»: є загиблі (відео).

    До слова, 30 квітня з бомбосховищ «Азовсталі» військовим вдалося врятувати людей – замкомандира «Азова».

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна завод Україна Twitter журналіст окупація #stoprussia
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    Розбомблена «Азовсталь»: з’явилися фото з космосу