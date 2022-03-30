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    Черговий фейк РФ: в уманській синагозі формують загони нацистів

    Уманські юдеї, на думку міністерства оборони Росії, співпрацюють з нацистами - Черговий фейк РФ: в уманській синагозі формують загони нацистів
    Уманські юдеї, на думку міністерства оборони Росії, співпрацюють з нацистами
    фото: Вікіпедія

    Російське міністерство оборони вигадало чергову нісенітницю про Україну, поєднавши у одному фейку юдейську святиню та нацистів

    Міноборони Росії відхрестилося від обстрілів Умані (міста, де розташована одна із найбільших святинь світового юдаїзму, могила засновника брацлавського хасидизму рабина Нахмана – ред.), про які президент України Володимир Зеленський розповів під час онлайн-виступу перед членами Кнесету Ізраїля. Про це пише Telegram-канал кремлівського РІА «Новості».

    За «інформацією» російських військових, яку вони нібито отримали від якогось неназваного члена єврейської спільноти Умані, українська влада використовує уманську синагогу як «пункт збору нацистів».

    Крім того, у відомстві Сергія Шойгу запевняють, що в синагозі Умані зберігають зброю та боєприпаси, звідки їх начебто на самохвалах, маскуючи під будівельне сміття, перевозять у райони бойових дій.

    Російські військові заявили, що мають фотографії, на яких зафіксоване формування на території синагоги «двох колон з націоналістами».

    Представники російського міністерства оборони упевнені, що синагога використовується ЗСУ та «націоналістами» для того, аби після російського обстрілу втягнути у війну Ізраїль та організувати тиск численних єврейських релігійних організацій на Росію.

    Крім уманської синагоги, українські війська, на думку чиновників міноборони Росії, використовують для маскування ще й шкільні автобуси. «Для перевезення із західних регіонів України націоналістів та іноземних найманців використовуються автобуси, що мають розмальовку шкільних транспортних засобів з відповідними знаками «Діти», – запевняють у відомстві Шойгу.

    Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Умань у перший же день «військової спецоперації» (так у Росії називають російсько-українську війну – ред.). Снаряд, який влучив у центр міста, убив одну людину, ще п’ятеро отримали поранення.

    Теги: росія окупанти війна хасиди Умань Україна окупація #stoprussia
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    Черговий фейк РФ: в уманській синагозі формують загони нацистів