Фізична цілісність ЗАЕС порушена, – Гроссі

Російська окупація спричинила розрив ланцюжків постачань

Фізична цілісність Запорізької атомної електростанції була порушення, проте більшість систем функціонує задовільно. Про це повідомив голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на брифінгу.

Він зазначив, що фізична цілісність об'єктів АЕС в результаті бойових дій викликає найбільше занепокоєння інспекторів МАГАТЕ.

«Експерти бачили пробоїни, цілісність об'єкту було порушено кілька разів. Більшість працює і перебуває в робочому стані, але були пошкодження на кшталт розриву кабелів і пошкоджень окремих блоків», – йдеться в повідомленні.

Гроссі зазначив, що між працівниками ЗАЕС і російськими окупантами знайдено «спосіб співіснування», який забезпечує достатній рівень безпеки. Однак така робота станції не є нормальною.

Голова МАГАТЕ також зазначив, що під час відключення станції від енергосистеми працювали дизельні генератори, що забезпечило мінімальний рівень безпеки системи. Наразі на Запорізькій АЕС працюють два енергоблоки.

Російська окупація також спричинила розрив ланцюжків постачань, що погіршило обслуговування станції, однак працівникам поки що вдається вирішувати проблему в оперативному режимі.

«Тож я переживаю саме за фізичну цілісність, за забезпечення електроенергією і колектив. Над усім іншим ми можемо працювати. Системи відслідковування радіаційного фонду, логістичні шляхи надзвичайно важливі, але в них менша ступінь драматизму», – сказав гендиректор МАГАТЕ.

Як відомо, делегація МАГАТЕ 1 вересня прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Нагадаємо, що росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки. Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.