Міненерго пояснило, скільки представників МАГАТЕ можуть постійно перебувати на ЗАЕС

Україна не проти постійної присутності МАГАТЕ на ЗАЕС

ЗАЕС має бути під контролем України, щоб можна було виконати всі рекомендації МАГАТЕ

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив постійну присутність МАГАТЕ на території Запорізької АЕС. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, до двох представників агентства можуть слідкувати за електростанцією.

«Можливо деякі фахівці місії в кількості до двох осіб там будуть постійно. Ми не проти постійної присутності МАГАТЕ, але для нас важливо, щоб станція перебувала під вітчизняним контролем», – сказав міністр.

Галущенко наголосив, що для того, щоб можна було виконати всі рекомендації Міжнародного агентства з атомної енергії, які воно надасть за результатами місії, ЗАЕС має бути під контролем України.

Таким чином Галущенко підтвердив слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який заявляв, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії зберігатиме постійну присутність на території Запорізькій АЕС.

Як відомо, делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

Нагадаємо, що росіяни вели артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не могла продовжити рух з міркувань безпеки. Війська РФ напередодні візиту місії посилили провокації навколо Енергодара і ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський вимагає термінової демілітаризації станції. Виходу всіх військових РФ з вибуховими речовинами, з будь-якою зброєю, звільнення станції і демілітаризація зони, як всередині, так і навколо ЗАЕС. І повний перехід станції під контроль української держави.