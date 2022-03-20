Чемпіон Національної баскетбольної асоціації організував у Києві загін тероборони
Медведенко: «Фактично ми взяли на себе роль поліції»
Станіслав Медведенко робить усе для перемоги над окупантом
Легендарний український баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (професійна ліга Північної Америки) Станіслав Медведенко розповів Sport.ua про свою участь в обороні Києва від російських окупантів.
«Звісно, була можливість виїхати за кордон. Не вважаю, що потрібно кудись їхати. У цей час треба залишатись в Києві – підтримувати, все, що можна, робити. Ми у себе на районі зробили штаб самооборони. Повністю свій район контролюємо. Налагодили чергування, роздачу продуктів. Я чергую і моя дружина це робить у центрі зв’язку.
Ми взяли повністю свій район – Микільську слобідку. Я вважаю, це дуже важливо, бо ми на себе взяли роль поліції. Наша задача – мінімізувати мародерство, щоб не було ніяких пригод. Якщо будуть якісь диверсанти, то ми їх маємо арештувати та доставити до СБУ.
Був один випадок, коли взяли диверсанта – він переховувався у бомбосховищі греко-католицької церкви. Фотографував – його арештували та здали СБУ. У нас на районі такий спокій – усі наркомани не знають, що робити. Кажуть, що ми виконали план роботи поліції на два роки вперед по закладках», – сказав Медведенко.
Легенда українського футболу Олексій Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну. «Чимало представників українського футболу допомагають армії. Дехто вступив до лав територіальної оборони. Якщо виникне потреба, я завжди готовий… Поки сказали, що такої потреби немає. Чекатиму», – сказав Михайличенко.
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