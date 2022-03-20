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    Чемпіон Національної баскетбольної асоціації організував у Києві загін тероборони

    Медведенко: &laquo;Фактично ми взяли на себе роль поліції&raquo; - Чемпіон Національної баскетбольної асоціації організував у Києві загін тероборони

    Медведенко: «Фактично ми взяли на себе роль поліції»

    Фото: Twitter

    Станіслав Медведенко робить усе для перемоги над окупантом

    Легендарний український баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (професійна ліга Північної Америки) Станіслав Медведенко розповів Sport.ua про свою участь в обороні Києва від російських окупантів.

    «Звісно, була можливість виїхати за кордон. Не вважаю, що потрібно кудись їхати. У цей час треба залишатись в Києві – підтримувати, все, що можна, робити. Ми у себе на районі зробили штаб самооборони. Повністю свій район контролюємо. Налагодили чергування, роздачу продуктів. Я чергую і моя дружина це робить у центрі зв’язку.

    Ми взяли повністю свій район – Микільську слобідку. Я вважаю, це дуже важливо, бо ми на себе взяли роль поліції. Наша задача – мінімізувати мародерство, щоб не було ніяких пригод. Якщо будуть якісь диверсанти, то ми їх маємо арештувати та доставити до СБУ.

    Був один випадок, коли взяли диверсанта – він переховувався у бомбосховищі греко-католицької церкви. Фотографував – його арештували та здали СБУ. У нас на районі такий спокій – усі наркомани не знають, що робити. Кажуть, що ми виконали план роботи поліції на два роки вперед по закладках», – сказав Медведенко.

    Легенда українського футболу Олексій Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну. «Чимало представників українського футболу допомагають армії. Дехто вступив до лав територіальної оборони. Якщо виникне потреба, я завжди готовий… Поки сказали, що такої потреби немає. Чекатиму», – сказав Михайличенко.

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    Теги: Київ спорт війна Станіслав Медведенко
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    Чемпіон Національної баскетбольної асоціації організував у Києві загін тероборони