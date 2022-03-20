Чемпіон Національної баскетбольної асоціації організував у Києві загін тероборони

Станіслав Медведенко робить усе для перемоги над окупантом

Легендарний український баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (професійна ліга Північної Америки) Станіслав Медведенко розповів Sport.ua про свою участь в обороні Києва від російських окупантів.

«Звісно, була можливість виїхати за кордон. Не вважаю, що потрібно кудись їхати. У цей час треба залишатись в Києві – підтримувати, все, що можна, робити. Ми у себе на районі зробили штаб самооборони. Повністю свій район контролюємо. Налагодили чергування, роздачу продуктів. Я чергую і моя дружина це робить у центрі зв’язку.

Ми взяли повністю свій район – Микільську слобідку. Я вважаю, це дуже важливо, бо ми на себе взяли роль поліції. Наша задача – мінімізувати мародерство, щоб не було ніяких пригод. Якщо будуть якісь диверсанти, то ми їх маємо арештувати та доставити до СБУ.

Був один випадок, коли взяли диверсанта – він переховувався у бомбосховищі греко-католицької церкви. Фотографував – його арештували та здали СБУ. У нас на районі такий спокій – усі наркомани не знають, що робити. Кажуть, що ми виконали план роботи поліції на два роки вперед по закладках», – сказав Медведенко.

Легенда українського футболу Олексій Михайличенко заявив, що готовий битися за Україну. «Чимало представників українського футболу допомагають армії. Дехто вступив до лав територіальної оборони. Якщо виникне потреба, я завжди готовий… Поки сказали, що такої потреби немає. Чекатиму», – сказав Михайличенко.