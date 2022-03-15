Росіяни вбили ще двох журналістів в Україні

Під Києвом загинули українська журналістка та оператор з Ірландії

Оператор телеканалу FoxNews, громадянин Ірландії П'єр Закжевський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-фашистських військ у північно-східній частині села Горенка.

Як повідомляє FoxNews, ветеран зони бойових дій Закжевський працював із кореспондентом Бенджаміном Холом, коли вогонь потрапив на їхню машину на Київщині.

Їхній колега журналіст FoxNews Бенджамін Холл був поранений, але вижив. Лікарям довелось ампутувати йому частину ноги.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що від рук російських окупантів постраждали щонайменше 35 журналістів. За кілька годин до повідомлення про Закжевського і Кувшинової уповноважена з прав людини заявила про смерть трьох журналістів. Серед них український військовий кореспондент Віктор Дудар (загинув під час бойових дій біля Миколаєва), оператор українського телеканалу Live Євген Сакун (загинув під час ракетного обстрілу в Києві) та американський журналіст-документаліст Брент Рено (був убитий на блокпості в Ірпені Київської області).

Багато журналістів дістали поранень від цілеспрямованих обстрілів ворога. Зокрема, броньований автомобіль із маркуванням «преса» швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху у бік Миколаєва був обстріляний російськими військовими. Журналіст дістав поранень.

Двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова та Войтех Богач також потрапили під обстріл російських військ. Два данських кореспонденти видання Ekstra-Bladet Стефан Вайгерт (журналіст) та Еміль Фільтенборг Міккельсен (фотограф-репортер) дістали вогнепальних поранень.

Російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News. Головний кореспондент Стюарт Ремзі та його четверо колег, повертаючись до Києва, потрапили в засідку. Куля потрапила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

Омбудсмен також додала, що під прицільним вогнем опинилися об'єкти телевізійної інфраструктури. Ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопив телевежі й телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.

«Вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України», – сказала Денісова.

Нагадаємо,російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times. Також журналіст американського телеканалу Fox News Бенджамін Холл був поранений, коли готував репортаж про події поблизу Києва.

Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.



