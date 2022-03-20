У Тель-Авіві багатотисячний мітинг на підтримку України. Три вимоги ізраїльтян до уряду

Народ Ізраїлю вимагає від уряду розблокувати прийом українських біженців

У Тель-Авіві на площі Габіма відбувається багатотисячний мітинг на підтримку України. Народ Ізраїлю вимагає солідарності з народом України, який піддається геноциду з боку Путіна. Про це повідомляється в Telegram-каналі радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

Ізраїльтяни вимагають від свого уряду:

розблокувати прийом біженців із України;

накласти санкції на РФ;

дозволити продавати Україні зброю;

На площі на величезному екрані транслювався виступ президента України Володимира Зеленського перед Кнесетом, який він закінчив такими словами: «Ви точно можете допомогти захистити наше життя, життя українських євреїв. Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес, але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю. Українці зробили свій вибір. 80 років тому рятували євреїв, і тому серед нас є Праведники народів світу. Народе Ізраїлю, тепер у вас є такий вибір».

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