Журналістка Hromadske вже дві доби перебуває у полоні окупантів

15 березня Вікторію Рощину затримало ФСБ країни-агресора

Журналістка Вікторія Рощина ймовірно перебуває в полоні російських окупантів. Про це повідомили Hromadske.

Рощина готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України упродовж усіх днів російсько-української війни.

«11 березня ми опублікували текст, у якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар. У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська», – повідомили в медіа.

Ввечері 11 березня журналістка, ймовірно, була в дорозі до Маріуполя; був поганий зв'язок і колеги не змогли поспілкуватися телефоном. Єдине, що змогли дізнатися, – Вікторія уже виїхала з Енергодара.

Наступного дня журналістка не вийшла на зв'язок. На той момент, за інформацією редакції, вона перебувала в окупованому росіянами Бердянську.

«16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ рф. Нині про її місцеперебування нічого невідомо», – повідомили в редакції Hromadske.

В медіа кажуть – дві доби докладали зусиль, щоб звільнити колегу, та все безрезультатно.

«Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної», – йдеться в повідомленні редакції.

Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

Згодом Іван Федоров, мер Мелітополя, якого вчора звільнили з російського полону, записав відеозвернення до своїх співвітчизників.

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