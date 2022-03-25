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    Лукашенко розраховував на 20% військових, а готові воювати лише 7% – Аваков

    В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Лукашенко розраховував на 20% військових, а готові воювати лише 7% – Аваков
    В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з сайту президента Білорусі

    Втрати серед білоруських військових будуть більшими, ніж у російської армії, припускає ексміністр

    Міністр внутрішніх справ України у 2014-2021 роках Арсен Аваков розповів, в якому стані перебувають білоруські військові, яких Росія підштовхує до війни проти України. Про це він повідомив в інтрев’ю радіо НВ, передає «Главком».

    «Лукашенко провів опитування серед власних Збройних сил. Він розрахував на 15-20% військових, які будуть готові воювати на боці Росії проти України. Результат приголомшений: лише 7% підтримали! Якщо він все ж таки віддасть наказ, то втрати серед білоруських військових будуть більшими, ніж у російської армії. Це добре розуміють солдати білоруської армії, у яких відсутня мотивація», – заявив Аваков.

    При цьому ексміністр не відкидає ситуації, що білоруські солдати можуть піти в іншому напрямку, «не відкривши другий фронт проти України, як того добивається Путін». Тому у цій ситуації, переконаний Аваков, «Лукашенко підбздьохує, робить суперечливі заяви».

    «Для білорусів настав час, що викинути вусатого таргана до Росії, після чого Білорусь займе місце серед народів Європи», – вважає колишній очільник МВС.

    Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що переважна більшість білорусів проти війни з Україною. У перші дні вони вийшли на протести, але їх затримували. І тепер білоруси перейшли до диверсійної роботи. Про це зазначила у своєму відозверненні Марія Булавинська, студентка Ukrainian Film School, яка сама є білорускою.

    Марія запевняє, що всі свідомі білоруси, у тому числі військові дуже добре розуміють, що ворог у них той же, що і в українців, − це режими Путіна та Лукашенка.

    «Путін хотів знищити українців за три дні, а Лукашенко знищує Білорусь 28 років.

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    Теги: росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Лукашенко розраховував на 20% військових, а готові воювати лише 7% – Аваков