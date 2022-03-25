Ми не поступимось ні суверенітетом, ні територіями – Єрмак

Україна відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації Заходу, каже Андрій Єрмак

«Сьогодні Україна – це Грааль Європи. Без перебільшень»

Україна не поступиться Росії ні суверенітетом, ні територіями. Про це у своєму зверненні 25 березня наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Далі – текст промови.

Моє шанування, народе України!

Україна – єдина та неподільна. Всі ми згодні: не може бути компромісів у питаннях територіальної цілісності та суверенітету України. Росія має нести сувору відповідальність за свої злочини.

І ми це доносимо до всього світу. За будь-якої можливості.

Сьогодні виступив у американському Atlantic Council. Розмова була відвертою.

Висловив нашу точку зору на причини війни та принципи повоєнного врегулювання.

Російське керівництво прорахувалось щодо України. Прорахувалось в кожному пункті. Україна триматиметься. Для нас ця війна – народна. Ми не поступимось ні суверенітетом, ні територіями.

Сьогодні Україна – це Грааль Європи. Без перебільшень. Україна відроджує ті принципи, які дали життя нинішній цивілізації Заходу. І мета Росії – знищити Україну. Буквально.

Російські збройні сили руйнують наші міста разом із людьми не лише через технічну відсталість і брак високоточних боєприпасів. Вони це роблять, щоб викликати жах.

Тому я закликав партнерів: час визнати Російську Федерацію державою-терористом. Офіційно. Час визнати Збройні Сили Російської Федерації терористичною організацією. Час визнати їх злочинною організацією.

Щоб вистояти, нам потрібні дуже конкретні речі.

По-перше, повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз.

По-третє, нам необхідно закрити небо. Або літаки радянських типів для України, або повітряна поліція, яка забезпечить захист цивільної інфраструктури. Або далекобійні систем ППО. Варіанти є. Немає політичної волі.

По війні нас не влаштує жодна конфігурація, що ставить під загрозу суверенітет та територіальну цілісність України. Нас не влаштує компроміс на російських умовах. Жертва агресії не має платити за мир. Час платити агресору. Ми закликаємо до посилення режиму санкцій. До ембарго на російські енергоносії.

Ця війна остаточно зруйнувала усю стару систему міжнародної безпеки. Потрібно вже зараз будувати нову. І Україна довела, що заслуговує бути не просто її засновником, а й провідним учасником.

А тепер пару слів про нові санкції. У цьому процесі головне – не зупинятись. Чим швидше світ скоротить економічний потенціал Росії, тим менше в неї буде резервів для продовження цієї кривавої війни. Санкції будуть посилюватись.

Польща разом зі Словенією та Чехією підготували план дій з 10 пунктів, які ЄС має виконати, якщо він дійсно хоче припинити війну. Аж до припинення видачі віз для всіх громадян РФ, повного відключення системи SWIFT та повна блокада транспортного сполучення.

Українці повністю підтримують виконання цього плану. Закликаємо ЄС запровадити ці санкції.

Тим часом наше Міністерство інфраструктури направило офіційне звернення до Європейської комісії із закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

За офіційною заявою Білого дому, США та ЄС домовились про поставку додаткових 15-ти мільярдів кубометрів скрапленого газу. Це дозволить зменшити залежність європейського ринку від російських постачальників.

Швейцарія заморозила російські активи на суму більше шести мільярдів доларів.

Японія заморозила активи 25-ти посадових осіб Росії. Також Японія запровадила заборону на експорт для 81-ї організації РФ і заборону на експорт предметів розкошу до Росії.

Країна висхідного сонця продовжує занурювати Росію в непролазну темряву.

Дуже важливо, що Німеччина відкинула вимогу РФ платити за російський газ в рублях. Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк Путіна заради зміцнення рубля не повинен спрацювати. Окрім цього, потрібне нафтове ембарго, щоб іще більше обвалити економіку Росії. Чим швидше, тим краще.

Розпродаж розпочався. Російські олігархи масово продають свої літаки. Що ж, у олігархів – безполітна зона і закрите небо настали раніше.

Ми чекаємо, коли Росія попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою.

І останнє.

Ми продовжуємо вести активну роботу зі світовими брендами, щоб вони пішли з Росії.

Наша мета – жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже досить багато компаній підтримали Україну і йдуть з російського ринку. І я впевнений:

Ті, хто ще сумнівається, повинні зробити правильний вибір. Не можна підтримувати воєнні злочини, неприпустимо торгувати з воєнними злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Ті корпорації, які досить швидко повністю пішли з Росії, ми в Офісі Президента будемо відзначати спеціальною нагородою «Відзнака миру». З величезною вдячністю від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців та людей всього світу.

Адже байдужість і мовчання – це співучасть.

Війна – рентген для душі. Нині найкраще видно світлих та сильних. Тих, кому не байдуже.

Ми говоримо з усім світом. Ми боремось за Україну на всіх фронтах. І обов‘язково переможемо!

Слава Україні!

раніше повідомлялося, що президенти України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову. Лідери двох держав обговорили війну нашої країни з Росією, а також порушили питання продовольчої кризи.