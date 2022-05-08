Захисники Маріуполя оцінили свої шанси вижити на «Азовсталі»

Полк «Азов» обрав стояти та боротися, продовжуючи таким чином життя всім українцям

Ворог веде інтенсивні обстріли «Азовсталі». Лише за ніч бійці «Азову» нарахували 25 вильотів, зокрема трьох стратегічних бомбардувальників. Працюють танки, міномети, снайпери, піхота намагається штурмувати. Про це розповів заступник командира полку «Азов» капітан Святослав «Калина» Паламар.

Також офіцер розвідки управління полку «Азов» Ілля Самойленко назвав кілька варіантів розвитку подій для людей на заблокованому заводі.

За його словами, можна скласти зброю і просто чекати смерті – від бомби або голоду.

«Можна втекти як боягуз, думаючи тільки про себе, забувши про обов'язок, зрадивши присязі яку дав. Так сталося з командиром морпіхів 36 бригади: він намагався втекти з міста з невеликою групою на бронетехніці, пробуючи прорватися», – сказав Ілля Самойленко.

Він також зауважив, що можна скласти зброю та здатися. Або ж стояти та боротися, і це єдиний прийнятний варіант.

«Здатися для нас є неприйнятним, ми не можемо зробити такий коштовний подарунок ворогові», – сказав боєць «Азову».

Нагадаємо, українські бійці в Маріуполі ліквідували понад 2500 російських окупантів та ще 5000 поранили. Усе це без підтримки авіації і артилерії.

Нагадаємо, 7 травня з «Азовсталі» було евакуйовано усіх жінок, дітей та людей похилого віку.

До слова, Україна закликає «Лікарів без кордонів» допомогти врятувати захисників «Азовсталі». ЗА повідомленням британської розвідки, поки триває український опір на «Азовсталі» в Маріуполі, російські втрати зростають, а їхні оперативні плани на Донбасі зриваються.