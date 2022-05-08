Окупанти викрали продукцію олійного заводу на Запоріжжі

Олія виробництва Пологівського олійноекстракційного заводу готувалась на експорт

Російські загарбники викрали українську продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу, розташованого на тимчасово захопленій території Запорізької області. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook

«Наразі звідти вивозять олію. Її підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які вже відчувають нестачу високоякісної української продукції», – зокрема зазначає вона.

Пологівський олійноекстракційний завод до тимчасової окупації був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району. Завод засновано у 1974 році, основний вид діяльності підприємства - виготовлення рослинної олії та шроту (концентрований корм). Він був одним з найбільших в Європі підприємств по переробці олійних культур.

Нагадаємо, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту.

Під час зустрічі 8 травня в Києві з Президентом Бундестагу ФРН Бербель Бас прем’єр Денис Шмигаль закликав Німеччину натиснути на Росію для розблокування морських портів і повернення нашій країні можливості експортувати майже 90 млн тонн зерна, олії, кукурудзи для європейських, африканських та азійських країн.

Перед цим Україна обмежила експорт гречки, жита та вівса, які у випадку ескалації воєнних дій можуть опинитися в дефіциті.

Відомо, що у тимчасово окупованому Мелітопольському районі (Запорізька область) фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, збіжжя відбирають. Зерно окупанти вивозять вантажівками до анексованого Криму.