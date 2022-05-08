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    Економіка та фінанси

    Окупанти викрали продукцію олійного заводу на Запоріжжі

    Російські окупанти вивезли готову продукцію ПрАТ &laquo;Пологівський олійноекстракційний завод&raquo; - Окупанти викрали продукцію олійного заводу на Запоріжжі
    Російські окупанти вивезли готову продукцію ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»
    Фото: 061.ua

    Олія виробництва Пологівського олійноекстракційного заводу готувалась на експорт

    Російські загарбники викрали українську продукцію з Пологівського олійноекстракційного заводу, розташованого на тимчасово захопленій території Запорізької області. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook

    «Наразі звідти вивозять олію. Її підприємство готувало для відвантаження іноземним партнерам, які вже відчувають нестачу високоякісної української продукції», – зокрема зазначає вона.

    Пологівський олійноекстракційний завод до тимчасової окупації був одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району. Завод засновано у 1974 році, основний вид діяльності підприємства - виготовлення рослинної олії та шроту (концентрований корм). Він був одним з найбільших в Європі підприємств по переробці олійних культур.

    Нагадаємо, що Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту.

    Під час зустрічі 8 травня в Києві з Президентом Бундестагу ФРН Бербель Бас прем’єр Денис Шмигаль закликав Німеччину натиснути на Росію для розблокування морських портів і повернення нашій країні можливості експортувати майже 90 млн тонн зерна, олії, кукурудзи для європейських, африканських та азійських країн.

    Перед цим Україна обмежила експорт гречки, жита та вівса, які у випадку ескалації воєнних дій можуть опинитися в дефіциті.

    Відомо, що у тимчасово окупованому Мелітопольському районі (Запорізька область) фермерів змушують продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, збіжжя відбирають. Зерно окупанти вивозять вантажівками до анексованого Криму.

    Читайте також: Окупанти вже викрали в Україні кілька сотень тисяч тонн зерна

    Теги: росія окупанти експорт війна зерно завод Україна Запорізька область Людмила Денісова окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Окупанти викрали продукцію олійного заводу на Запоріжжі