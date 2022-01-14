«Голодна туса»: стало відомо, як покарали скандального блогера Заліска
Сам блогер на засідання суду не з’явився
Скандального блогера Олександра Заліска оштрафували за порушення карантину під час так званої «голодної туси», яку він влаштував у День пам’яті жертв Голодомору. Про це розповіли у Галицькому районному суді Львова, передає ТСН.
Заліско сплатить 17 тисяч гривень.
Сам блогер на засідання суду не з’явився. Проте його адвокат заявив, що Заліско повністю визнає свою провину.
Як відомо, 3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.
Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. На думку блогера, серце Славітіча не витримало через критику після скандалу.
Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім'ї директора Будинку вчених, але не винен у його смерті. Опісля ж Заліску стало зле. Друзі повідомили, що у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив.
Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.
Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.
Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.
Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.
Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.