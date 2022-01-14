«Голодна туса»: стало відомо, як покарали скандального блогера Заліска

Блогер з Чернівців, який влаштував вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів, сплатить штраф

Сам блогер на засідання суду не з’явився

Скандального блогера Олександра Заліска оштрафували за порушення карантину під час так званої «голодної туси», яку він влаштував у День пам’яті жертв Голодомору. Про це розповіли у Галицькому районному суді Львова, передає ТСН.

Заліско сплатить 17 тисяч гривень.

Сам блогер на засідання суду не з’явився. Проте його адвокат заявив, що Заліско повністю визнає свою провину.

Як відомо, 3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.

Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. На думку блогера, серце Славітіча не витримало через критику після скандалу.

Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім'ї директора Будинку вчених, але не винен у його смерті. Опісля ж Заліску стало зле. Друзі повідомили, що у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив.

Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.