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    «Голодна туса»: стало відомо, як покарали скандального блогера Заліска

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    Блогер з Чернівців, який влаштував вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів, сплатить штраф - «Голодна туса»: стало відомо, як покарали скандального блогера Заліска
    Блогер з Чернівців, який влаштував вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів, сплатить штраф
    фото: zaxid.net

    Сам блогер на засідання суду не з’явився

    Скандального блогера Олександра Заліска оштрафували за порушення карантину під час так званої «голодної туси», яку він влаштував у День пам’яті жертв Голодомору. Про це розповіли у Галицькому районному суді Львова, передає ТСН.

    Заліско сплатить 17 тисяч гривень.

    Сам блогер на засідання суду не з’явився. Проте його адвокат заявив, що Заліско повністю визнає свою провину.

    Як відомо, 3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.

    Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. На думку блогера, серце Славітіча не витримало через критику після скандалу.

    Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім'ї директора Будинку вчених, але не винен у його смерті. Опісля ж Заліску стало зле. Друзі повідомили, що у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив.

    Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

    Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

    Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

    Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

    Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.

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    Теги: ЗМІ адвокат скандал
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    «Голодна туса»: стало відомо, як покарали скандального блогера Заліска