Раптово помер директор Будинку вчених, де блогери влаштували скандальну вечірку

75-річний чоловік помер у кабінеті заступника мера

У п’ятницю вранці, 3 грудня, у Львівській міськраді раптово помер 75-річний директор львівського Будинку вчених Роман Славітич, який прийшов з візитом до заступника мера Андрія Москаленка. Нещодавно Будинок вчених опинився в епіцентрі скандалу через скандальну вечірку блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів. Наступного ж дня міська влада заборонила роботу Будинку вчених на невизначений термін, а поліція почала розслідування.

«Сьогодні зранку в приміщенні міської ради стало погано Роману Славітичу. За словами очевидиці, яка працює у міській раді, чоловік зайшов в кабінет. Вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води. Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Медики, які прибули на місце, оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години часу боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось», – повідомили в прес-службі мерії.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що близько 8:00 ранку Роман Славітич прийшов до нього на зустріч, про яку сам попросив напередодні. Його провели у кабінет, де йому стало зле, він знепритомнів. Співробітники міськради одразу викликали «швидку» і почали надавати першу допомогу, однак Роман Славітич помер.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли журналістам, що реанімаційні заходи тривали близько години, на місці працювали одразу кілька бригад «швидкої». За попередніми висновками, Роман Славітич помер від серцевого нападу.

Львівська міськрада уже висловила співчуття рідним та близьким Романа Славітича.

Нагадаємо, що цього тижня львівський Будинок вчених опинився в центрі публічного скандалу через вечірку інста-блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів.

Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.