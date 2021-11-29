«Туса» на роковини Голодомору: стали відомі скандальні деталі

Стерненко: «Варто було подумати десять разів перед тим, як робити отаку грандіозну тусовку і підписувати фото «голодна блогерська туса»

Імениннику подарували квиток на виступ росіянина Павла Волі

Організатор скандальної «туси» блогерів у Львові не те, щоб не вибачився після осуду громадськості, а заявив, що йому заздрять. Подробиці гучного святкування у День пам’яті жертв Голодоморів оприлюднив активіст Сергій Стерненко у Facebook.

«Інстаблогери, що там були присутні, на жаль, після скандалу висновків для себе не зробили. Це Олександр Заліско, Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо, ще ряд інстаблогерів та телеведучий Володимир Остапчук. У них була доба, аби нормально пояснити, що вони помилились, але вони вирішили просто нам розповідати, що їх критикують, бо заздрять», – написав Стерненко.

Активіст зазначив, що серед решти подарунків імениннику вручили білет на концерт російського гумориста Павла Волі, який жартував про окупацію Криму, що викликало у блогера Олександра Заліско неймовірну ейфорію. «Імениннику також подарували квиток на стендап росіянина Павла Волі і він був дуже цьому радий (4:39 хв відео). Це той самий Павел Воля, який ще жартував про окупацію Криму і казав, що Росія може до себе і Маямі приєднати», – уточнив Стерненко.

Дісталося від активіста і ведучому свята Володимиру Остапчуку, який розмістив фото застілля блогерів і підписав його: «голодна блогерська туса». «Тема Голодомору надзвичайно чутлива для усіх українців, тому що голодомор це був геноцид української нації. Це був злочин організований совєтськими окупантами для того, щоб вбивати українців просто за те, що вони українці… Варто було подумати десять разів перед тим, як робити отаку грандіозну тусовку і підписувати фото «голодна блогерська туса», – зауважив Стерненко.

Активіст також переконаний, що організатори вечірки не подумали, коли скликали вечірку у такий пам’ятний для українців день. І якби Заліско вибачився, то суспільство уже б давно забуло про цей інцидент. Натомість, блогер публічно заявив, що йому заздрять. «Я думаю, що вони звісно не подумали, що звісно не виправдовує їхню тупість. І у цій ситуації можна було зменшити градус напруги, просто вибачившись… Усі би про цей скандал уже забули, тому що було б якесь адекватне пояснення. Але його досі немає. Є тільки відео Олександра Заліска, іменинника, який дуже сильно обурений тим, наскільки сильно обурені люди оцією подією. … Коли у тебе є мільйона аудиторія, це не тільки можливість добре заробляти або впливати на громадську думку. Це також і висока соціальна відповідальність. Тому усе, що ти робиш і кажеш публічно, має надзвичайно велике значення…», – наголосив Стерненко.

Надаємо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

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