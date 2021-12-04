«Голодна туса»: Заліско потрапив у лікарню після емоційного відео з вибаченнями
Блогер двічі знепритомнів, у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив
Блогера Олександра Заліска, який організував вечірку 27 листопада, госпіталізували. Про це повідомив у Instagram блогер Лесик, який був одним із гостей.
Він опублікував фото, на якому Заліско лежить на дивані в оточенні медиків, і відео з карети швидкої допомоги. За словами Лесика, блогер двічі знепритомнів, у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив.
«Сашу госпіталізували… Прошу вас, припиніть. Молю!» — написав Лесик, ймовірно, звертаючись до хейтерів.
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Вранці 3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.
Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. На думку блогера, серце Славітіча не витримало через критику після скандалу.
«Я прошу всіх, кого це стосується – будь ласка, думайте про людей. Про тих, хто опосередковано став учасниками подій, пов'язаних із відзначенням мого дня народження. Про тих, хто читає новини про це. Я сприймаю все, що відбувається, як великий урок для мене. І я вже несу персональну відповідальність за свої вчинки, як це має бути. Я знову і знову прошу вибачення за непродуманість моїх вчинків…», — написав Заліско.
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Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім'ї директора Будинку вчених, але не винен у його смерті:
«Хіба ви не розумієте, що це погано, чому ви робите з мене винного за все на світі? Я не є причиною Голодомору. Я не є причиною смерті директора. Мої друзі тут ні до чого. Навіщо ви пишете мені мільйон коментарів, щоб я помер?», – заявив Заліско.
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Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.
Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.
Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.
Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.
Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.