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    «Голодна туса»: Заліско потрапив у лікарню після емоційного відео з вибаченнями

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    Олександр Заліско заявив, що отримує сотні коментарів від хейтерів - «Голодна туса»: Заліско потрапив у лікарню після емоційного відео з вибаченнями
    Олександр Заліско заявив, що отримує сотні коментарів від хейтерів
    фото: instagram.com/o_zalisko

    Блогер двічі знепритомнів, у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив

    Блогера Олександра Заліска, який організував вечірку 27 листопада, госпіталізували. Про це повідомив у Instagram блогер Лесик, який був одним із гостей.

    Він опублікував фото, на якому Заліско лежить на дивані в оточенні медиків, і відео з карети швидкої допомоги. За словами Лесика, блогер двічі знепритомнів, у нього почалися проблеми з тиском і нервовий зрив.

    «Сашу госпіталізували… Прошу вас, припиніть. Молю!» — написав Лесик, ймовірно, звертаючись до хейтерів.

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    Допис, поширений Лесик (@lessyk_d)

    Вранці 3 грудня у віці 75 років помер Роман Славітіч – директор Будинку вчених, у якому відбулася вечірка блогерів. Чоловікові стало погано у приміщенні Львівської міськради, він знепритомнів, і медики не змогли його реанімувати.

    Олександр Заліско опублікував у Instagram допис, у якому висловив співчуття родичам померлого. На думку блогера, серце Славітіча не витримало через критику після скандалу.

    «Я прошу всіх, кого це стосується – будь ласка, думайте про людей. Про тих, хто опосередковано став учасниками подій, пов'язаних із відзначенням мого дня народження. Про тих, хто читає новини про це. Я сприймаю все, що відбувається, як великий урок для мене. І я вже несу персональну відповідальність за свої вчинки, як це має бути. Я знову і знову прошу вибачення за непродуманість моїх вчинків…», — написав Заліско.

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    Допис, поширений ОЛЕКСАНДР ЗАЛІСКО (@o_zalisko)

    Блогер розплакався і сказав, що дуже співчуває сім'ї директора Будинку вчених, але не винен у його смерті:

    «Хіба ви не розумієте, що це погано, чому ви робите з мене винного за все на світі? Я не є причиною Голодомору. Я не є причиною смерті директора. Мої друзі тут ні до чого. Навіщо ви пишете мені мільйон коментарів, щоб я помер?», – заявив Заліско.

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    Допис, поширений ОЛЕКСАНДР ЗАЛІСКО (@o_zalisko)

    Як відомо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

    Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

    Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

    Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

    Нагадаємо, ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові.

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    Теги: ЗМІ Львів скандал Instagram
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    «Голодна туса»: Заліско потрапив у лікарню після емоційного відео з вибаченнями