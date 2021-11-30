Ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові

Він підкреслив, що жодним чином його сторіз не мали відношення до Дня пам'яті

Ведучий Володимир Остапчук, який потрапив у гучний скандал після вечірки блогерів у Львові у День пам'яті жертв Голодомору, вирішив попросити пробачення за свій пост у соцмережах. Своє вибачення він написав в Instagram.

«Друзі, хочу вибачитися за ті недоречні сторіз 27 листопада, де я працював ведучим, і які дали можливість скомпроментувати мене і мою позицію», – написав Остапчук.

Він підкреслив, що жодним чином його сторіз не мали відношення до Дня пам'яті. «Навіть самому собі мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю і печалі за ним стоїть... Я не можу повернутися до минулої суботи і змінити свій вчинок, але я можу вибачитися за нього», – зазначив він.

Ведучий також додав, що шанує та поважає День пам'яті жертв Голодомору. У коментарях він також заявив, що обидва брати його дідуся померли від голодомору.

Поспішила вигородити вчинок свого чоловіка і дружина Остапчука Христина, яка написала під постом, що пишається ним і зазначила, що цей скандал не має жодного відношення до Володимира. У своїх сторіз вона також відповіла на питання щодо даного скандалу.

«Вова перед тим, як бере замовлення на роботу, не відкриває календар, щоб подивитися, яке свято або траур в цей день... Давайте будемо чесними, ви відкриваєте календар, щоб подивитися, святкувати вам ваш ДР чи ні, у зв'язку з траурами або церковними, наприклад, святами?» – написала вона.

Надаємо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

До слова, американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923–1933 років спланованим геноцидом українського народу.