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    Події в Україні

    Ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові

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    Ведучий працював на святі львівського блогера та публікував фото з вечірки - Ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові

    Ведучий працював на святі львівського блогера та публікував фото з вечірки

    фото Володимир Остапчук/Instagram

    Він підкреслив, що жодним чином його сторіз не мали відношення до Дня пам'яті

    Ведучий Володимир Остапчук, який потрапив у гучний скандал після вечірки блогерів у Львові у День пам'яті жертв Голодомору, вирішив попросити пробачення за свій пост у соцмережах. Своє вибачення він написав в Instagram.

    «Друзі, хочу вибачитися за ті недоречні сторіз 27 листопада, де я працював ведучим, і які дали можливість скомпроментувати мене і мою позицію», – написав Остапчук.

    Він підкреслив, що жодним чином його сторіз не мали відношення до Дня пам'яті. «Навіть самому собі мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю і печалі за ним стоїть... Я не можу повернутися до минулої суботи і змінити свій вчинок, але я можу вибачитися за нього», – зазначив він.

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    Ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові
    Ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові

    Ведучий також додав, що шанує та поважає День пам'яті жертв Голодомору. У коментарях він також заявив, що обидва брати його дідуся померли від голодомору.

    Поспішила вигородити вчинок свого чоловіка і дружина Остапчука Христина, яка написала під постом, що пишається ним і зазначила, що цей скандал не має жодного відношення до Володимира. У своїх сторіз вона також відповіла на питання щодо даного скандалу.

    «Вова перед тим, як бере замовлення на роботу, не відкриває календар, щоб подивитися, яке свято або траур в цей день... Давайте будемо чесними, ви відкриваєте календар, щоб подивитися, святкувати вам ваш ДР чи ні, у зв'язку з траурами або церковними, наприклад, святами?» – написала вона.

    Надаємо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

    Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

    Також поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

    Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу.

    До слова, американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923–1933 років спланованим геноцидом українського народу.

    Читайте також інтерв'ю: Скандал на роковини Голодомору. Інтерв’ю з головним слідчим у справі геноциду українського народу
    Теги: Львів скандал Голодомор 1932-1933 років
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    Ведучий Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові