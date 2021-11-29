Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)

на честь свого дня народження влаштував гучну вечірку з елементами еротики

У День пам'яті жертв Голодомору Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував гучну вечірку з елементами еротики

Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з ними

У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів:

Наталі Литвин (1 млн підписників);

Таня Самбурська (1,5 млн підписників);

Валерія Юрченко (1,3 млн підписників);

Саша Бо (1,9 млн підписників).

Як повідомив активіст Денис Антіпов у Facebook, після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу. Йдеться про:

мережу Metro

PepsiCo Ukraine

Lovare

«Нову пошту»

«Фокстрот»

Надаємо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

До слова, американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923–1933 років спланованим геноцидом українського народу.

Крім того, Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото).

Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.