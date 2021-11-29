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    Економіка та фінанси

    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)

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    У День пам'яті жертв Голодомору Instagram-блогер Олександр Заліско&nbsp;на честь свого дня народження влаштував гучну вечірку з елементами еротики - Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)
    У День пам'яті жертв Голодомору Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував гучну вечірку з елементами еротики
    фото: o_zalisko

    Після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з ними

    У День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів:

    • Наталі Литвин (1 млн підписників);
    • Таня Самбурська (1,5 млн підписників);
    • Валерія Юрченко (1,3 млн підписників);
    • Саша Бо (1,9 млн підписників).

    Як повідомив активіст Денис Антіпов у Facebook, після розголосу у ЗМІ низка компаній припинили співпрацю з блогерами або пообіцяли в майбутньому не працювати з фігурантами гучного скандалу. Йдеться про:

    • мережу Metro
    • PepsiCo Ukraine
    • Lovare
    • «Нову пошту»
    • «Фокстрот»

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    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)
    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)
    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)
    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)
    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)
    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)
    фото: denysantipov / Facebook

    Надаємо, у День пам'яті жертв Голодомору, 27 листопада, відомий Instagram-блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження влаштував у Будинку вчених у Львові гучну вечірку з елементами еротики. На святкування він зібрав також і відомих українських друзів-блогерів.

    Згодом стали відомі скандальні деталі «туси» на роковини Голодомору.

    До слова, американський історик Норман Наймарк вважає, що Голодомор має бути визнаним геноцидом.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

    У 2018 році Нижня палата Конгресу США офіційно визнала Голодомор 1923–1933 років спланованим геноцидом українського народу.

    Крім того, Варшава вшанувала пам'ять жертв Голодомору (фото).

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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    Теги: бізнес активісти скандал Голодомор 1932-1933 років соціальні мережі
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    Скандальна вечірка під час роковин Голодомору. Компанії оголошують блогерам бойкот (список)