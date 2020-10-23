Голова Харківської ОДА жорстко наїхав на заступника Кернеса за саботаж боротьби з Covid-19



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Кучер звернув увагу на те, що багато проблем міських лікарень до сих пір залишаються невирішеними

Ігор Терехов не зміг відповісти, коли Кернес повернеться до Харкова, і показав відписку з Шаріте «тижневої» давності

В ефірі ток-шоу «Право на владу» голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, який балотується в мери Харкова від «Слуги народу», жорстко розкритикував заступника міського голови Ігоря Терехова за саботаж боротьби з пандемією.

Олексій Кучер повідомив, що віцемер ігнорує засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, водночас знаходить час для відвідування зоопарку.

«У нас інспектуються зоопарки, але при цьому не інспектуються лікарні», – обурився губернатор.

За словами Олексія Кучера місто довгий час «не вірило» в коронавірус, і навіть після того, як тяжко захворів сам Геннадій Кернес, його підлеглі не стали поводитися більш відповідально.

«Міська влада всіляко демонструвала відсутність коронавірусу всіляко і продовжують це робити зараз. Трагізм і містика всієї ситуації: пропажа Геннадія Адольфовича, відсутність його в місті Харкові, а також боротьба з коронавірусом – всі ці речі взаємопов'язані», – зазначив губернатор.

Він звернув увагу на те, що багато проблем міських лікарень до сих пір залишаються невирішеними. У той час як основний удар з самого початку пандемії взяли на себе обласні медустанови.

Терехов не зміг дати конкретної відповіді на питання про стан здоров'я Кернеса і спрогнозувати терміни його повернення в Харків. Він продемонстрував довідку з «Шаріте» тижневої давності, що підтверджує, що харківський мер дійсно лікується в цій клініці.

У зв'язку з цим Олексій Кучер заявив, що виборчий процес в день голосування 25 жовтня не буде завершено.

«Насправді, з урахуванням того, що відбувається, після 25-го числа вибори в Харкові тільки почнуться», – підкреслив кандидат в мери Харкова.

Нагадаємо, що Геннадій Кернес і Олексій Кучер, згідно з результатами соцопитування компанії Content Dynamics, виходять у другий тур виборів мера Харкова. За Кернеса збираються проголосувати 46,7%, а за Кучера – 20,3% харків'ян.

На початку жовтня Харківська міська рада спростовувала чутки про смерть Кернеса, які з'явилися через те, що мер не записує відеозвернення із клініки, де він лікується.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

2 жовтня повідомлялося,що Кернес здав негативний тест на коронавірус.