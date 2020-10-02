Кернес здав негативний тест на коронавірус – бізнесмен Фукс
«Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт», – заявив Фукс
Мер Харкова Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус.
Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс у Telegram.
«Хороші новини. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт», – написав Фукс.
У випадку з коронавірусом пацієнт вважається здоровим після двох негативних ПЛР-тестів.
Зазначимо, сьогодні Харківська міська рада спростовувала чутки про смерть Кернеса
Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.
16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.
У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.
18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».
До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.
Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.
До слова, у Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера