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    Здоров'я

    Кернес здав негативний тест на коронавірус – бізнесмен Фукс

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    Геннадій Кернес лікується у Німеччині - Кернес здав негативний тест на коронавірус – бізнесмен Фукс
    Геннадій Кернес лікується у Німеччині

    «Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт», – заявив Фукс

    Мер Харкова Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус.

    Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс у Telegram.

    «Хороші новини. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт», – написав Фукс.

    У випадку з коронавірусом пацієнт вважається здоровим після двох негативних ПЛР-тестів.

    Зазначимо, сьогодні Харківська міська рада спростовувала чутки про смерть Кернеса

    Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

    16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

    У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

    18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

    До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.

    Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

    До слова, у Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера

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