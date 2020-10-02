Кернес здав негативний тест на коронавірус – бізнесмен Фукс



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Геннадій Кернес лікується у Німеччині

«Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт», – заявив Фукс

Мер Харкова Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус.

Про це повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс у Telegram.

«Хороші новини. Сьогодні він отримав негативний тест на Covid-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт», – написав Фукс.

У випадку з коронавірусом пацієнт вважається здоровим після двох негативних ПЛР-тестів.

Зазначимо, сьогодні Харківська міська рада спростовувала чутки про смерть Кернеса

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.

Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

До слова, у Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера