Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині



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Оскільки Кернеса висунули від партії, виборча комісія може прийняти його документи через довірену особу

Кернеса обрали кандидатом на безальтернативній основі і він може перемогти, навіть перебуваючи у Німеччині, - пресслужба

Політична партія «Блок Кернеса — Успішний Харків» висунула кандидатом на посаду міського голови Харкова чинного мера Геннадія Кернеса.

Про це заявив перший заступник мера Харкова Ігор Терехов на партконференції 23 вересня, передає пресслужба партії.

Зазначається, що Кернеса обрали кандидатом на безальтернативній основі — його кандидатуру підтримали одноголосно. Він також очолив список кандидатів у депутати міськради від «Блоку Кернеса — Успішний Харків».

Наголошується, оскільки Кернеса висунули від партії, виборча комісія може прийняти його документи через довірену особу, що дасть йому можливість перемогти, навіть перебуваючи у Німеччині.

Як повідомлялося 21 вересня, у Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до міста.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.