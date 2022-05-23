Обстріл Харкова: на що рашисти перетворили Північну Салтівку (фото)

На деяких вулицях Північної Салтівки, де до початку бойових дій проживали 300 тисяч людей, немає жодної вцілілої будівлі

Перших руйнувань район зазнав уже 25 лютого

У Харкові під час обстрілу рашистами найбільших руйнувань зазнав спальний район Північна Салтівка. Після того, як ЗСУ відтіснили загарбників від міста, до житлового масиву почали повертатися його мешканці.

На Північній Салтівці, за даними Міноборони, ворог з важкої артилерії зруйнував 70% житлових будівель та інфраструктури. Обстріли тут тривали від початку повномасштабного вторгнення і щодня посилювалися. Перших руйнувань район зазнав уже 25 лютого.

«Тиждень тому підрозділи ЗСУ відтіснили орків від міста ближче до кордонів. Мешканці житлового масиву повертаються до того, що раніше було їхнім житлом, їхньою фортецею», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні на деяких вулицях Північної Салтівки, де до початку бойових дій проживали 300 тисяч людей, немає жодної вцілілої будівлі.

Місцеві, де це можливо, заходять до своїх помешкань, щоб забрати вцілілий крам і попрощатися з домом. Для життя більшість багатоповерхівок уже не придатні – вигорілі, зі зруйнованими перекриттями, дірами у стінах.

Зараз же на Північній Салтівці комунальники розбирають завали та руйнування, підмітають дороги.

Водночас на район продовжують прилітати ворожі снаряди, хоча вже і з меншою інтенсивністю.

Як повідомлялося, у вівторок, 24 травня, з 7:00 на всіх трьох лініях Харківського метрополітену почнуть курсувати електропоїзди, а станції відновлять прийом пасажирів.

Нагадаємо, Залужний назвав кількість звільнених від загарбника населених пунктів Харківщини.