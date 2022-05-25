РФ обіцяє відкрити коридори для іноземних суден у Чорному та Азовському морях

У портах заблоковані міжнародні вантажі

Міноборони Росії повідомило, що начебто відкриває два морські гуманітарні коридори для виходу іноземних суден із портів на Чорному та Азовському морях, вони працюватимуть щодня з 8 до 19:00. Про це пишуть російські ЗМІ.

Начальник Національного центру управління обороною Михайло Мізінцев запевнив на брифінгу, що «це будуть смуги для безпечного руху суден».

«У Чорному морі – для виходу з портів Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний у південно-західному напрямку від територіального моря України довжиною 80 миль та шириною 3 милі, – уточнив він. – В Азовському морі – для виходу з порту Маріуполь довжиною 115 миль та шириною 2 милі у напрямку Чорного моря».

Згідно з інформацією держави-окупантки, в шести портах – Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний залишаються заблокованими 70 іноземних судів із 16 держав.

Раніше російське Міноборони повідомляло, що 25 травня відкриється коридор для виходу іноземних суден із Маріуполя до Чорного моря.

Російські військові блокують українські порти і в результаті не можуть вийти судна з вантажем зерна. У Москві кажуть, що порти та акваторія поруч із ними заміновані і торгові судна можуть підірватись.

Ймовірно, якщо коридори справді запрацюють, іноземні судна матимуть змогу вивозити українське зерно.

Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

Нагадаємо, раніше супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото).

Читайте також: