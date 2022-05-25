  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    РФ обіцяє відкрити коридори для іноземних суден у Чорному та Азовському морях

    Окупанти запевняють, що забезпечать безпеку кораблям - РФ обіцяє відкрити коридори для іноземних суден у Чорному та Азовському морях
    Окупанти запевняють, що забезпечать безпеку кораблям
    фото з відкритих джерел

    У портах заблоковані міжнародні вантажі

    Міноборони Росії повідомило, що начебто відкриває два морські гуманітарні коридори для виходу іноземних суден із портів на Чорному та Азовському морях, вони працюватимуть щодня з 8 до 19:00. Про це пишуть російські ЗМІ.

    Начальник Національного центру управління обороною Михайло Мізінцев запевнив на брифінгу, що «це будуть смуги для безпечного руху суден».

    «У Чорному морі – для виходу з портів Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний у південно-західному напрямку від територіального моря України довжиною 80 миль та шириною 3 милі, – уточнив він. – В Азовському морі – для виходу з порту Маріуполь довжиною 115 миль та шириною 2 милі у напрямку Чорного моря».

    Згідно з інформацією держави-окупантки, в шести портах – Херсон, Миколаїв, Чорноморськ, Очаків, Одеса та Південний залишаються заблокованими 70 іноземних судів із 16 держав.

    Раніше російське Міноборони повідомляло, що 25 травня відкриється коридор для виходу іноземних суден із Маріуполя до Чорного моря.

    Російські військові блокують українські порти і в результаті не можуть вийти судна з вантажем зерна. У Москві кажуть, що порти та акваторія поруч із ними заміновані і торгові судна можуть підірватись.

    Ймовірно, якщо коридори справді запрацюють, іноземні судна матимуть змогу вивозити українське зерно.

    Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

    Нагадаємо, раніше супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото).

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗМІ Міноборони Одеса війна зерно військові Україна Херсон порт окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ обіцяє відкрити коридори для іноземних суден у Чорному та Азовському морях