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Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Минулого року РФ випустила понад тисячу крилатих ракет по об’єктах критичної інфраструктури України
фото з відкритих джерел

До зими РФ накопичила удвічі менше ракет, ніж було минулого року

Запасів ракет в армії країни-агресорки РФ замало для масованих ударів по Україні. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю Дмитру Гордону 1 грудня. 

Посилаючись на дані розвідки, Ігнат припустив, що Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.

«Якщо вірити даним, які у нас є, то (до зими – ред.) вони підійшли (з кількістю ракет – ред.) удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань... Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту», – переконаний спікер Повітряних сил ЗСУ.

Раніше Ігнат попередив, що цієї зими від Росії варто очікувати більше дронових атак

Минулого року тільки крилатих ракет - Х-101 та Х-555, було випущено понад тисячу по об’єктах критичної інфраструктури України.

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Теги: росія війна Україна ракета

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