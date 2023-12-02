Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення

До зими РФ накопичила удвічі менше ракет, ніж було минулого року

Запасів ракет в армії країни-агресорки РФ замало для масованих ударів по Україні. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю Дмитру Гордону 1 грудня.

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Посилаючись на дані розвідки, Ігнат припустив, що Росія могла накопичити до зими близько 900 високоточних ракет.

«Якщо вірити даним, які у нас є, то (до зими – ред.) вони підійшли (з кількістю ракет – ред.) удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань... Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту», – переконаний спікер Повітряних сил ЗСУ.

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Раніше Ігнат попередив, що цієї зими від Росії варто очікувати більше дронових атак.

Минулого року тільки крилатих ракет - Х-101 та Х-555, було випущено понад тисячу по об’єктах критичної інфраструктури України.