Більша частина американської військової допомоги для України витрачається в США – ЗМІ

Деякі американські сенатори переконані, що гроші краще витрачати для власного захисту

Більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів, пише The Washington Post.

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Зазначається, що із $68 млрд військової та пов'язаної з цим допомоги, схваленої Конгресом після вторгнення Росії в Україну, майже 90% підуть американцям. Аналіз видання показав, що існує як мінімум 13 виробничих ліній у 10 штатах та 11 містах США, які виробляють нову зброю американського виробництва для союзників по НАТО замість обладнання, яке вони відправили до України.

Марк Канціан із Центру стратегічних та міжнародних досліджень зробив висновок, що «велика частина грошей, які безпосередньо підтримують Україну, витрачається не за кордоном, а тут, у Сполучених Штатах». Він також вважає, що «неправильно» називати $68 млрд, які виділили на озброєння України «допомогою».

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«Виробництво зброї в Огайо – це добре. Знаєте, що краще? Використовувати їх для власного захисту, а не відправляти до корумпованої грошової ями у Східній Європі», – заявив сенатор від Огайо Джей Ді Венс.

Він підтвердив потребу України в американських танках, але, за його словами, «виборці дуже стурбовані тим, що, начебто, необмежені гроші платників податків використовуються для фінансування війни в Україні».

Раніше повідомлялося, що Сполученим Штатам Америки буде важко схвалити нову допомогу для України та Ізраїлю до кінця 2023 року. Питання гальмується через розбіжності між республіканцями та демократами щодо запропонованих змін в охороні південного кордону США.

Також «Главком» писав, що заморозка державних витрат Німеччини до кінця року приведе Берлін до вибору між фінансовою підтримкою місцевого бізнесу та допомогою України. При цьому уточнюється, що уряд Олафа Шольца пообіцяв Євросоюзу підтримати чотирирічний пакет допомоги Києву на суму €50 млрд.