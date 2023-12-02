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Хто контролює Авдіївський коксохім? ЗСУ зробили заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Хто контролює Авдіївський коксохім? ЗСУ зробили заяву
Авдіївський коксохімічний завод контролюють
фото: 47 ОМБр

Під Авдіївкою українські воїни ліквідовують ворожу піхоту у колосальних масштабах

Штурмові дії російських загарбників під Авдіївкою щоденні. Проте Сили оборони відбивають атаки ворога. Про це повідомляють бійці 47 окремої механізованої бригади, які тримають оборону на тому напрямку.

«Окупанти лише місцями застосовують бронетехніку. Уся ставка – на піхоту, яку воїни 47 окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами ліквідують у колосальних масштабах», – зазначають українські захисники.

Бійці спростували чутки про нібито просування ворога на території Авдіївського коксохімічного заводу. «Також ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод контролюють Збройні сили України», – інформує Служба зв'язків з громадськістю 47 ОМБр.

Триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. 

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Минулої доби безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

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Теги: Авдіївка окупанти ЗСУ війна

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