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Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ
В арсеналі міноборони РФ є нові винищувачі
фото з відкритих джерел

У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром

Росія має у своєму розпорядженні 1,5 тис. бойових літаків і гелікоптерів стратегічної авіації. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю Дмитру Гордону 1 грудня. 

За його даними, що близько трьох чи чотирьох десятків літаків РФ зосередила на авіабазах Білорусі.

«Із Білорусі бойові літаки рідко, але все ще вилітають. У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром, у Криму – приблизно п’ять аеродромів», – зазначив речник Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ також перерахував основні бойові борти авіації в арсеналі міноборони РФ:

  • Ту-22 М3;
  • Ту-95;
  • Ту-60;
  • Су-24;
  • Міг-29;
  • Су-30;
  • Су-27;
  • Су-34;
  • Су-35;
  • Су-25;
  • гелікоптери Ка-52, Мі-24, Мі-28.

Нагадаємо, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована воювати «стільки, скільки треба», а війна увійшла у стадію виснаження. 

Теги: війна росія літак гелікоптер ЗСУ

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