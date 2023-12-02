Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ

В арсеналі міноборони РФ є нові винищувачі

У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром

Росія має у своєму розпорядженні 1,5 тис. бойових літаків і гелікоптерів стратегічної авіації. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю Дмитру Гордону 1 грудня.

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За його даними, що близько трьох чи чотирьох десятків літаків РФ зосередила на авіабазах Білорусі.

«Із Білорусі бойові літаки рідко, але все ще вилітають. У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром, у Криму – приблизно п’ять аеродромів», – зазначив речник Ігнат.

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Речник Повітряних сил ЗСУ також перерахував основні бойові борти авіації в арсеналі міноборони РФ:

Ту-22 М3;

Ту-95;

Ту-60;

Су-24;

Міг-29;

Су-30;

Су-27;

Су-34;

Су-35;

Су-25;

гелікоптери Ка-52, Мі-24, Мі-28.

Нагадаємо, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована воювати «стільки, скільки треба», а війна увійшла у стадію виснаження.