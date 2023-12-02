Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ
У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром
Росія має у своєму розпорядженні 1,5 тис. бойових літаків і гелікоптерів стратегічної авіації. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю Дмитру Гордону 1 грудня.
За його даними, що близько трьох чи чотирьох десятків літаків РФ зосередила на авіабазах Білорусі.
«Із Білорусі бойові літаки рідко, але все ще вилітають. У Росії практично у кожному місті є військовий аеродром, у Криму – приблизно п’ять аеродромів», – зазначив речник Ігнат.
Речник Повітряних сил ЗСУ також перерахував основні бойові борти авіації в арсеналі міноборони РФ:
- Ту-22 М3;
- Ту-95;
- Ту-60;
- Су-24;
- Міг-29;
- Су-30;
- Су-27;
- Су-34;
- Су-35;
- Су-25;
- гелікоптери Ка-52, Мі-24, Мі-28.
Нагадаємо, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована воювати «стільки, скільки треба», а війна увійшла у стадію виснаження.
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