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Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Герої України та кавалери орденів отримуватимуть щомісячні грошові виплати: деталі
Героям України виплачуватимуть понад 20 тис. грн
фото з відкритих джерел

Кошти виділені й членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб

З 1 січня 2023 року набрав чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарям ордена «Богдана Хмельницького» та кавалерам ордена «За мужність».

Запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:

  • у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (сьогодні це 20 100 грн);
  • у розмірі двох мінімальних заробітних плат – лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (13 400 грн);
  • у розмірі однієї мінімальної заробітної плати – кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

Окрім того, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», лицарів ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена «За мужність» трьох ступенів (повні кавалери).

У 2023 році мінімальна заробітна плата становить 6700 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2684 грн.

Нагадаємо, захисники Маріуполя отримали почесні ордени – п’ять командирів отримали звання Героїв України.

До слова, пілот-винищувач з позивним Karaya став Героєм України.

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Теги: Герой України

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