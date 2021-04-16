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    Херсонщина послабила карантин

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    Регіональна комісія з питань&nbsp;техногенно-екологічної безпеки та&nbsp;надзвичайних ситуацій переглянула карантинні обмеження в Херсонській області - Херсонщина послабила карантин

    Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула карантинні обмеження в Херсонській області

    Фото: Суспільне

    В області, зокрема, відновлять роботу непродовольчі ринки

    На Херсонщині послабили карантинні обмеження: дозволили роботу непродовольчих ринків та навчання для школярів.

    Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

    Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула карантинні обмеження в Херсонській області.

    «За результатами обговорення комісією прийнято ряд рішень, зокрема, дозволено роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 – 4 та 11 класів», – йдеться у повідомленні.

    Також роботу відновлять непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, але з дотриманням протиепідемічних норм.

    Наразі в області 28 331 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них: 22 567 людей побороли недугу; 4 931 людина інфікована Covid-19; 833 людини померли.

    До слова, Львів продовжив карантин із деякими послабленнями.

    Додамо, що на Великдень у Києві будуть введені нові карантинні заходи.

    Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

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    Теги: школа ринок Херсонщина навчання карантин
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