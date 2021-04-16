Херсонщина послабила карантин
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула карантинні обмеження в Херсонській області
В області, зокрема, відновлять роботу непродовольчі ринки
На Херсонщині послабили карантинні обмеження: дозволили роботу непродовольчих ринків та навчання для школярів.
Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.
Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула карантинні обмеження в Херсонській області.
«За результатами обговорення комісією прийнято ряд рішень, зокрема, дозволено роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 – 4 та 11 класів», – йдеться у повідомленні.
Також роботу відновлять непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, але з дотриманням протиепідемічних норм.
Наразі в області 28 331 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них: 22 567 людей побороли недугу; 4 931 людина інфікована Covid-19; 833 людини померли.
До слова, Львів продовжив карантин із деякими послабленнями.
Додамо, що на Великдень у Києві будуть введені нові карантинні заходи.
Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.