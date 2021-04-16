Херсонщина послабила карантин

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула карантинні обмеження в Херсонській області

В області, зокрема, відновлять роботу непродовольчі ринки

На Херсонщині послабили карантинні обмеження: дозволили роботу непродовольчих ринків та навчання для школярів.

Про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула карантинні обмеження в Херсонській області.

«За результатами обговорення комісією прийнято ряд рішень, зокрема, дозволено роботу закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти для учнів 1 – 4 та 11 класів», – йдеться у повідомленні.

Також роботу відновлять непродовольчі ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, але з дотриманням протиепідемічних норм.

Наразі в області 28 331 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. З них: 22 567 людей побороли недугу; 4 931 людина інфікована Covid-19; 833 людини померли.

До слова, Львів продовжив карантин із деякими послабленнями.

Додамо, що на Великдень у Києві будуть введені нові карантинні заходи.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.