Глава МЗС Британії вперше приїздив до Києва та привіз новий пакет підтримки 

Британія надасть Україні карети швидкої, броньовані авто та кошти на відновлення

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі прибув до Києва у четвер, 25 листопада, щоб зустрітися з українським керівництвом і пообіцяв підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги над Росією. Про це повідомляє BBC.

Клеверлі заявив, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і що війна Росії зазнає невдачі.

Він анонсував додатковий пакет допомоги Україні. Окрім 24 карет швидкої допомоги, у нього увійдуть ще 11 машин екстреної допомоги, у тому числі шість броньованих автомобілів.

Пакет включатиме 3 млн фунтів стерлінгів (приблизно 1, 324 млрд грн) на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час агресії РФ.

Клеверлі зазначив, що з настанням зими Росія прагне «зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на цивільне населення, лікарні та енергетичну інфраструктуру».

«Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно цій чудовій країні для відновлення», – наголосив Клеверлі.

Окрім зустрічей з більшістю українського політичного керівництва, Клеверлі також відвідає центр для біженців та школу, яка має відкритися незабаром після відновлення за підтримки Великої Британії. Він також зустрінеться зі співробітниками посольства Великої Британії та людьми, які працюють над захистом прав людини в Україні.

«З настанням зими Росія продовжує намагатися зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на мирних жителів, лікарні та енергосистему. Росія зазнає поразки. Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною», – запевнив Клеверлі.

В умовах регулярних бомбардувань Києва, візит глави МЗС, який відбувся після візиту до української столиці прем'єра Ріші Сунака в суботу, проводиться з високим рівнем безпеки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 листопада приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, влада Києва прийняла рішення присвоїти експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.