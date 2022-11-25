Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Глава МЗС Британії вперше приїздив до Києва та привіз новий пакет підтримки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Глава МЗС Британії вперше приїздив до Києва та привіз новий пакет підтримки 
«Росія зазнає поразки» – Джеймс Клеверлі 
фото з відкритих джерел

Британія надасть Україні карети швидкої, броньовані авто та кошти на відновлення 

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі прибув до Києва у четвер, 25 листопада, щоб зустрітися з українським керівництвом і пообіцяв підтримку стільки, скільки буде потрібно для перемоги над Росією. Про це повідомляє BBC.

Клеверлі заявив, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і що війна Росії зазнає невдачі. 
Він анонсував додатковий пакет допомоги Україні. Окрім 24 карет швидкої допомоги, у нього увійдуть ще 11 машин екстреної допомоги, у тому числі шість броньованих автомобілів.

Пакет включатиме 3 млн фунтів стерлінгів (приблизно 1, 324 млрд грн) на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час агресії РФ.

Клеверлі зазначив, що з настанням зими Росія прагне «зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на цивільне населення, лікарні та енергетичну інфраструктуру».

«Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно цій чудовій країні для відновлення», – наголосив Клеверлі. 

Окрім зустрічей з більшістю українського політичного керівництва, Клеверлі також відвідає центр для біженців та школу, яка має відкритися незабаром після відновлення за підтримки Великої Британії. Він також зустрінеться зі співробітниками посольства Великої Британії та людьми, які працюють над захистом прав людини в Україні.

«З настанням зими Росія продовжує намагатися зламати рішучість України своїми жорстокими нападами на мирних жителів, лікарні та енергосистему. Росія зазнає поразки. Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною», – запевнив Клеверлі. 

Глава МЗС Британії вперше приїздив до Києва та привіз новий пакет підтримки  фото 1

В умовах регулярних бомбардувань Києва, візит глави МЗС, який відбувся після візиту до української столиці прем'єра Ріші Сунака в суботу, проводиться з високим рівнем безпеки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 19 листопада приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. 

Крім того, влада Києва прийняла рішення присвоїти експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва. 

Теги: війна населення росія Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Британії дав пораду ЗСУ щодо військових дій взимку
Міністр оборони Британії дав пораду ЗСУ щодо військових дій взимку
Сьогодні, 08:22
Уряд Китаю має контрольний пакет акцій компанії Hikvision, яка виробляє обладнання для відеонагляду
Британія відмовляється від китайських камер спостереження на урядових об’єктах
Сьогодні, 07:00
Існує безліч модифікацій повітряного судна Sea King, яку саме з них отримає Україна, не повідомляється
Вперше за час війни Велика Британія надішле Україні вертольоти
23 листопада, 10:39

Події в Україні

Глава МЗС Британії вперше приїздив до Києва та привіз новий пакет підтримки 
Глава МЗС Британії вперше приїздив до Києва та привіз новий пакет підтримки 
Україна збирається закуповувати електроенергію в Європі
Україна збирається закуповувати електроенергію в Європі
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
На Луганщині є хороші новини з двох напрямків
На Луганщині є хороші новини з двох напрямків
Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)
Окупанти вдруге атакували передмістя Запоріжжя (фото)
Ворог бив по портовій акваторії та населених пунктах на Миколаївщині 
Ворог бив по портовій акваторії та населених пунктах на Миколаївщині 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
119K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
47K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
45K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
16K
Розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступну масовану атаку
14K
Лукашенко пригрозив «повним знищенням України»

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту