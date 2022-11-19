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В Україну приїхав прем'єр-міністр Британії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україну приїхав прем'єр-міністр Британії
Політичні лідери обговорили важливі питання безпеки
фото скріншот відео

Ріші Сунак провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 листопада, приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.  Про це повідомив глава держави у Telegram.

«Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів», – написав Зеленський.

Нагадаємо, на Саміті G20 Ріші Сунак закликав до економічної ізоляції РФ.

25 жовтня 2022 року Ріші Сунак став новим прем'єр-міністром Великої Британії.  Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років.  Як повідомлялося, у своїй першій промові Сунак згадав про війну в Україні. 

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Теги: Володимир Зеленський Ріші Сунак Велика Британія міністр

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