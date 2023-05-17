Голова Львівської митниці розповів, коли з'являться нові пункти пропуску та вбиральні

Пункт пропуску «Шегині – Медика» найближчим часом очікує реконструкція, зокрема оновлять вбиральню, яка була збудована ще у 1978 році

За 15 місяців війни перетнули кордон 2,6 млн транспортних засобів. Обсяг вантажів, оформлених працівниками Львівської митниці на в’їзд в Україну, сягнув 7,4 млн тонн, з них 1,4 млн тонн – вантажі з пальним. Пропущено за кордон 7,9 млн тонн вантажів, з них 1,1 млн тонн – з зерном. Таку інформацію у інтерв'ю виданню Zaxid.net озвучив новий голова Львівської митниці Андрій Кузнік. Також він повідомив, що у найближчому майбутньому є чимало планів щодо розбудови інфраструктури на кордоні, зокрема з'являться нові пункти пропуску та відремонтують старі вбиральні.

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За його словами, є плани щодо створення принаймні двох нових пунктів пропуску на кордоні. «Ми виїжджали з комітетом Верховної Ради з питань євроінтеграції, спілкувалися з цього приводу польськими колегами. Вони планують ще два-три повністю нові пункти пропуску. Ці плани ще потребують кінцевого узгодження. Фінансовими питаннями займається Держагентство. Думаю, більшість робіт фінансуватиме Європейський союз. Біля Рави-Руської з польського боку поблизу села Гребенне планують побудувати вантажний термінал на 1000 транспортних засобів», – каже голова Львівської митниці.

«У Нижанковичах зараз тимчасовий пункт пропуску для вантажівок, там стоять тимчасові споруди. Але він розбудовується, на польському боці будуються великі будівлі. Це буде спільний пункт пропуску на зразок як наші менші пункти пропуску «Смільниця», «Грушів» чи «Угринів». Його планують здати в експлуатацію у першому кварталі 2024 року», – додав він.

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Також незабаром покращиться ситуація із вбиральнями в пунктах пропуску з українського боку, адже одному із туалетів уже понад 45 років. «Найгірша ситуація з туалетом у найстарішому пункті пропуску «Шегині – Медика», який збудований 1978 році і вже застарілий. Планується реконструкція цього пункту пропуску коштом так званого польського кредиту, міжурядова угода щодо якого була укладена ще у 2015 році. Цим питанням займається Державна митна служба», – прокоментував голова Львівської митниці.

На певних пунктах пропуску встановлять модульні вбиральні. «Ми зараз домовляємося з Держагентством, щоб поставити модульний туалет у Шегинях. Такий туалет є в новому пасажирському терміналі у Краківці. На інших пунктах пропуску проблем з туалетами немає», – зазначає Андрій Кузнік.

Нагадаємо, в Україну може повернутися нульове розмитнення автомобілів. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Нульове розмитнення торкнеться людей, чиї транспортні засоби були вкрадені або знищені внаслідок бойових дій, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Автор проєкту закону, нардеп Сергій Гривко пропонує доповнити Податковий кодекс України новим пунктом. У ньому прописано, що фізичні та юридичні особи, які втратили своє авто через збройну агресію Російської Федерації, мають право на пільгове ввезення автомобілів у кількості, що не перевищує кількість викрадених авто.