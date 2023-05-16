«Винаймаю квартиру, щоб ходити пішки до роботи». Головний митник Львівщини розповів про заробітки

Голова Львівської митниці Андрій Кузнік: «У мене зарплата 37 тис. грн. В оперативного співробітника Державного бюро розслідувань – 80 тис. грн»

Новий голова Львівської митниці Андрій Кузнік відповів на питання щодо власної зарплатні, і повідомив, що має заощадження, тож не бідує, хоча і вимушений знімати житло та ходить на роботу пішки. Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Zaxid.net.

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«У мене зарплата 37 тис. грн. В оперативного співробітника Державного бюро розслідувань – 80 тис. грн. На життя вистачає», – каже голова Львівської митниці.

Кузнік говорить що має заощадження, які були до приходу на митницю. «У принципі на те, щоб прожити, вистачає. Винаймаю квартиру так, щоб можна було ходити пішки до роботи. Дружина працює», – переконує Андрій Кузнік.

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А от кому потрібно піднімати зарплатню, так це працівникам митниці, які безпосередньо стоять на кордоні. На думку Андрія Кузніка всі, хто контролює митницю, мають зарплати в 4-5 разів більші, ніж інспектор, який оглядає вантаж і приймає рішення щодо оформлення, тому зарплатню на митниці слід піднімати, і це допоможе побороти корупцію.

«Постійно спілкуюся зі своїм керівництвом про те, що треба підняти зарплати мінімум у два-три рази. В оперативника Нацполіції 30 тис. грн зарплата. Куди не глянь – в них нормальні зарплати», – зазначає головний митник. Він вважає, що якщо підняти зарплату співробітнику митниці, який безпосередньо стоїть на кордоні, він буде поважати себе і не слухатиме керівника, який буде йому казати що і як робити.

«У деяких моментах ті, що звільнені, слухали когось, хто їм допомагає жити чи виживати. Так не має бути. Інспектори мають отримувати зарплату, за яку вони будуть триматись. Зараз вони тримаються за місце, а не за зарплату. На жаль, така ситуація. Я нікого не виправдовую ні в чому. Але говоримо так, як є. Спільно з керівництвом Держмитслужби робимо все, щоб це змінити», – коментує Кузнік.

Видання Zaxid.net пише, що колишній підполковник СБУ, 37-річний Андрій Кузнік, виконує обов'язки начальника Львівської митниці з початку березня цього року, а перед тим очолював Рівненську та Івано-Франківську митниці. У СБУ він вісім років працював у підрозділі боротьби з корупцією у митних органах і контрабандою.