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Нардепи хочуть повернути нульове розмитнення авто: кого це торкнеться

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нардепи хочуть повернути нульове розмитнення авто: кого це торкнеться
Безмитне ввезення авто українцями було скасовано з 1 липня 2022 року
фото з відкритих джерел

Деякі українці можуть отримати право на пільгове ввезення автомобілів 

В Україну може повернутися нульове розмитнення автомобілів. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

Нульове розмитнення торкнеться людей, чиї транспортні засоби були вкрадені або знищені внаслідок бойових дій, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Хто отримає право на нульове розмитнення авто

Автор проєкту закону, нардеп Сергій Гривко пропонує доповнити Податковий кодекс України новим пунктом. У ньому прописано, що фізичні та юридичні особи, які втратили своє авто через збройну агресію Російської Федерації, мають право на пільгове ввезення автомобілів у кількості, що не перевищує кількість викрадених авто.

Як отримати пільгу

Для цього власникам авто потрібно буде надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за умови порушення кримінального провадження на підставі заяви власника про пошкодження транспортного засобу. Крім того, знадобиться звіт, акт або висновок про оцінку стану транспортного засобу відповідно до законодавства - цей документ підтверджує факт знищення транспортного засобу.

Якщо авто було вкрадено, то власнику також потрібно надати витяг з того ж реєстру, але за умови порушення кримінального провадження на підставі заяви про викрадення транспортного засобу. Його потрібно подавати не пізніше як за місяць після припинення боїв на відповідній території.

Нагадаємо, що на початку квітня 2022 року в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

Проте, у червні 2022 року Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повернулися з 1 липня 2022-го.

Теги: війна Верховна Рада податки закон митниця автомобіль

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