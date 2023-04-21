Запобіжний захід митрополиту Павлу та «арешт» Буданова. Головне за 21 квітня

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже $29 млн

Запобіжний захід митрополиту Павлу, арешт Буданова, новий пакет військової допомоги та прощання з екснардепом Барною. Ці та інші події 21 квітня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Проблеми з експортом електроенергії

«Укренерго» заявило, що безперебійному експорту електроенергії до країн Європи перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а Нацкомісія з регулювання енергоринку та комунальних послуг (НКРЕКП) зволікає із затвердженням цього порядку.

Відсутність затвердженого порядку вже призвела до того, що Словаччина з 21 квітня припинила імпорт української електроенергії. Тому поки що Україна експортує електроенергію лише до Польщі та Молдови.

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Апеляційний суд залишив митрополита Павла під цілодобовим домашнім арештом

Сьогодні відбулося засідання Апеляційного суду, на якому адвокати митрополита УПЦ МП Павла Лебідя вимагали скасувати запобіжний захід.А от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Також митрополита зобов’язали носити електронний браслет до 30 травня.

Також митрополит Павло пояснив, чому не заряджає електронний браслет. Виявляється, у нього немає світла.

«Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити», – сказав він.

Новий пакет допомоги від Канади

Сьогодні, 21 квітня, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже $29 млн. Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50 і боєприпаси від Prairie Gun Works.

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Крім того, Канада надасть ЗСУ 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

Росія заарештувала Буданова

Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. ФСБ РФ звинувачує Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Головний розвідник України вже відреагував. Пообіцяв, ще краще працювати над відсіччю окупантів.

«Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще», – сказав він.

Прощання з екснардепом Олегом Барною

У Києві на Майдані незалежності пройшло прощання із загиблими воїнами – екснардепом Олегом Барною та командиром єгерського взводу 31-річним тернополянином Валерієм Дороховим.

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Спочатку загиблих відспівали у Михайлівському соборі, а далі церемонія пройшла на Майдані незалежності. Віддати шану загиблим захисникам мали можливість усі охочі.

Поховають екснардепа Барну 23 квітня у рідному селі Білобожниця Тернопільської області.

Нагадаємо, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.