Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Запобіжний захід митрополиту Павлу. Апеляційний суд виніс рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запобіжний захід митрополиту Павлу. Апеляційний суд виніс рішення
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь
фото з відкритих джерел

Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця

Апеляційний суд Києва 21 квітня залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебідя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції. Про це повідомляє «Громадське».

Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

Також ішлося про те, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння. А це, мовляв, порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати Павлу Лебедю можливість частково проводити богослужіння. Захисники також вказували на проблеми зі здоров'ям у Лебедя, а також те, що Павло не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (кажуть, що подавали всі необхідні документи). 

Крім того, зазначалося, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для митрополита – три роки позбавлення волі. А раніше Павло ніколи не притягувався до відповідальності, а ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду – намісника Успенської Києво-Печерської лаври, казали адвокати.

Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця.

Раніше митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

Читайте також: На смітнику «русского мира». Що комісія Мінкульту знайшла у Лаврі
Теги: суд Московська церква в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет
Митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет
Сьогодні, 14:44
До того, як одягнути електронний браслет на ногу, екснамісник Лаври гучно і яскраво, розкішно та помпезно святкував свої особливі дати
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Заарештований митрополит виголосив заяву
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву
9 квiтня, 14:28

Кримінал

Запобіжний захід митрополиту Павлу. Апеляційний суд виніс рішення
Запобіжний захід митрополиту Павлу. Апеляційний суд виніс рішення
Махінації з гуманітаркою: тернополяни привласнили товари на понад 367 тис. грн
Махінації з гуманітаркою: тернополяни привласнили товари на понад 367 тис. грн
Очільники «міністерств ЛНР» і кримський «депутат». СБУ оголосила підозри вісьмом колаборантам
Очільники «міністерств ЛНР» і кримський «депутат». СБУ оголосила підозри вісьмом колаборантам
Обстріл аеродрому «Канатове» спровокували українські військові: деталі справи
Обстріл аеродрому «Канатове» спровокували українські військові: деталі справи
Хмельниччина: шестеро поліцейських, які катували затриманого, отримали підозри
Хмельниччина: шестеро поліцейських, які катували затриманого, отримали підозри
Стоматологиню, яка лупцювала дітей, звільнено від кримінальної відповідальності
Стоматологиню, яка лупцювала дітей, звільнено від кримінальної відповідальності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
30K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
24K
Викрадення Ірини Білик
14K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
9302
Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Сьогодні, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту