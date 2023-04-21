Запобіжний захід митрополиту Павлу. Апеляційний суд виніс рішення

Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця

Апеляційний суд Києва 21 квітня залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебідя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції. Про це повідомляє «Громадське».

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Адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, митрополит зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня.

Під час засідання адвокати митрополита, Олег Поваляєв і Микита Чекман, зокрема клопотали про те, що в матеріалах справи неправильно написали прізвище Павла. Мовляв, замість «Лебідя» у родовому відмінку написали «Лебедя», а такої людини «немає у демографічному реєстрі».

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Також ішлося про те, що цілодобовий домашній арешт позбавляє митрополита можливості виконувати богослужіння. А це, мовляв, порушує його права на віросповідання. Адвокати просили додати Павлу Лебедю можливість частково проводити богослужіння. Захисники також вказували на проблеми зі здоров'ям у Лебедя, а також те, що Павло не мешкає в тому будинку, де він нині мусить перебувати (кажуть, що подавали всі необхідні документи).

Крім того, зазначалося, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для митрополита – три роки позбавлення волі. А раніше Павло ніколи не притягувався до відповідальності, а ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду – намісника Успенської Києво-Печерської лаври, казали адвокати.

Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця.

Раніше митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет.

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Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).