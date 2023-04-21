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Суд залишив Павла під арештом. Фото, які передають дитячі емоції митрополита

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суд залишив Павла під арештом. Фото, які передають дитячі емоції митрополита
Апеляційний суд Києва залишив митрополита УПЦ МП Павла під домашнім арештом, чим дуже засмутив церковника
фото з відкритих джерел

Після засідання митрополит Павло вирішив подарувати учасникам процесу великодні яйця

Апеляційний суд Києва 21 квітня залишив митрополита УПЦ МП Павла Лебедя під цілодобовим домашнім арештом. Такий запобіжний захід обрав і суд першої інстанції. Емоції митрополита Павла потрапили на фотографії, які облетіли мережу.

Спочатку митрополит Павло сподівався, що суд ухвалить його апеляцію, та яскраво посміхався у залі засідань.

Суд залишив Павла під арештом. Фото, які передають дитячі емоції митрополита фото 1

Проте Апеляційний суд Києва залишив колишнє покарання: цілодобовий домашній арешт та електронний браслет до 30 травня, а емоція митрополита Павла кардинально змінилися: з обличчя священнослужителя зникла посмішка, а сам він помітно засумував.

Суд залишив Павла під арештом. Фото, які передають дитячі емоції митрополита фото 2

Зазначимо, що адвокати митрополита вимагали скасувати запобіжний захід, а от прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Врешті суд залишив чинним цілодобовий домашній арешт для Павла. Крім того, зазначалося, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом. І це, мовляв, за умови, що найважче можливе покарання для митрополита – три роки позбавлення волі. А раніше Павло ніколи не притягувався до відповідальності, а ще майже 30 років обіймає авторитетну посаду – намісника Успенської Києво-Печерської лаври, казали адвокати.

До того ж, митрополит Павло знайшов виправдання, чому не заряджає електронний браслет. Митрополит переконував, що у Воронькові, де він перебуває під домашнім арештом, часто просто нема світла.

Нагадаємо, 1 квітня Шевченківський райсуд Києва обрав екснаміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Лебедю) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру у виправдовуванні і запереченні збройної агресії російської федерації проти України (ст.161 ККУ), а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної і регіональної належності (ст. 436-2 ККУ).

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Теги: суд Московська церква в Україні арешт

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